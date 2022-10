GF Vip 7, Edoardo è il concorrente preferito: tutte le percentuali

Edoardo è preferito del GF Vip 7

Nuova puntata questa sera del GF Vip 7, appuntamento che ci sta riservando numerose dinamiche e colpi di scena Amaurys Perez, Attilio Romita, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e Sofia Giaele De Donà: sono loro i concorrenti al televoto che si giocano il ruolo di preferito della settimana. Ma chi ha avuto la meglio tra loro questa volta? A scegliere il pubblico da casa che, come al solito, ha espresso la propria preferenza.

Tutti i menzionati, a modo loro, sono stati protagonisti nel corso della settimana per svariati motivi: Amaurys per lo scontro acceso con Charlie, Attilio per il diverbio avuto con Luca, Carolina per esserci rimasta male dalla reazione di Perez durante il faccia a faccia con il coinquilino. E ancora Edoardo per la conoscenza con Antonella e la poca simpatia verso Antonino e infine Giaele per non aver apprezzato la nomination di Nikita. Proprio contro di lei durante questi ultimi giorni ha sparato a zero con alcuni inquilini del GF Vip 7.

Ma torniamo a stasera e scopriamo il responso del televoto. A risultare il preferito è Edoardo Donnamaria!

Passiamo ora alle percentuali di voto. Come dicevamo Edoardo è il concorrente preferito del GF Vip 7 con il 40% di preferenze. A seguire al secondo posto troviamo Giaele con il 28%, per passare poi a Amaurys che ha raccolto il 12% di voti. Infine troviamo Carolina con il 10% e a chiudere Attilio con il 10%.

A seguire Edoardo ha avuto il compito di condannare un vippone al televoto e tra loro ha scelto di mandare dritto in nomination Amaurys. Siete d’accordo con questo risultato? Diteci cosa ne pensate e continuate a seguirci per altre news sul GF Vip 7.

