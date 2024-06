Nikita Pelizon torna in radio con la sua nuova canzone ‘Unika’ (AUDIO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Grande Fratello

In questi ultimi giorni Nikita Pelizon, vincitrice del Grande fratello Vip, ha pubblicato una nuova canzone dal titolo ‘Unika‘. Ecco cosa ha rivelato in merito al brano.

‘Unika’ è il nuovo singolo di Nikita Pelizon

Dopo il successo del singolo ‘Mojito‘ Nikita Pelizon è tornata al mondo della musica pubblicando la nuova canzone ‘Unika’. Si tratta di un brano scritto nel 2020, un inno alle donne e che vuole celebrare la loro forza e unicità in un mondo sempre più complesso e digitalizzato. La stessa ex gieffina ha dichiarato:

“Ho sempre creduto nell’importanza di esprimere se stessi in tutte le forme possibili. Con Unika ho voluto raccontare la mia visione del mondo digitale e dell’identità personale. Spero che questa canzone possa aiutare le persone a ritrovare loro stessi e la propria unicità in mezzo al caos dei social media”.

Qui sotto possiamo ascoltare l’audio completo del brano e vi lasciamo anche un piccolo estratto del testo di ‘Unika’ di Nikita Pelizon:

Nel tempo mi sono lasciata triggerare

Tra filtri, like e commenti

Fake news e bombardamenti

Squilla manco fossi una squillo

Tutto questo in dieci pollici

Tu ti senti guilty

E non ti senti sicura

Ma la verità è che sei unica

La canzone ‘Unika’ di Nikita Pelizon è legata anche al suo percorso artistico che ormai è diventato un vero e proprio lavoro per l’ex gieffina. La sua nuova esposizione infatti è collegata al concetto di “social life“, in sostanza si risveglia il bisogno di autenticità e l’accettazione del fatto che non si può piacere a tutti quanti. Si parla del rifiuto di accontentare le aspettative altrui e lontane dal proprio modo d’essere.

Insomma, concetti molto importanti e ai quali Nikita tiene in particolar modo. A voi piace la sua nuova canzone? Fateci sapere la vostra opinione con un commento!