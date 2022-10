1 Nikita Pelizon sparisce dal GF Vip

Sono giorni che Nikita Pelizon vene presa di mira, alle spalle, da alcuni vipponi del GF Vip. Partiamo, per esempio, da Cristina Quaranta: “Con sti discorsi che fa… io gliel’ho chiesto perché parla così i maniera… e lei mi ha detto che… […] queste illazioni non mi piacciono. ‘Cosa vuol dire illazioni?’. Allora sei straniera e non italiana perché illazioni è una parola italianissima. […] Sembra che ti prende per il c**o“. Tra le due c’è stato anche un confronto in giardino di recente, come riporta anche il sito Blogtivvu:

Prendila con più leggerezza. Sembra che tutti ce l’hanno con te, che tutti parlano male di te. Fai il tuo. Le persone se non si vogliono avvicinare è perché c’è un perché, cambia atteggiamento. Sembra che percul* tutti, provochi tutti. L’hai fatto con me per un giorno intero: mi hai provocata o no?

A non risparmiarsi nei confronti di Nikita sono anche Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese. La prima ha affermato più volte: ““È sotto di brutto”. Il secondo, invece, ha detto: “Ma io voglio dire, come possiamo comunicare? Andiamo nel confessionale insieme a fare gli scherzi, stiamo parlando e lei dice ‘Mi sono levata lo smalto e me ne sono dimenticata uno‘”. In queste ultime ore, però, Nikita è scoppiata a piangere sfogandosi con Luca. In serata, poi, ha chiesto di parlare con lo psicologo in confessionale, restandoci per oltre un’ora. Diversi vipponi si sono mostrati preoccupati (QUI il video).

Per fortuna, però, la modella è tornata e ne ha discusso con George, Amaurys e Luca. Vedremo cosa succederà. Nel mentre, qualche sera fa, è stata ancora oggetto di critiche indirettamente per via di un qualcosa successo con Salatino. Andiamo a rivedere più nel dettaglio…