1 La confessione di Nikita Pelizon

Quest’anno fin dai primissimi giorni il cast del Grande Fratello Vip 7 sta appassionando il pubblico e il web. In sole due settimane i Vipponi hanno creato interessanti dinamiche, che non sono passate inosservate. Nel mentre a conquistare il cuore dei telespettatori è stata Nikita Pelizon, che è già vista come una delle Vippone più amate di questa edizione. Nelle ultime ore però la modella è finita al centro dell’attenzione mediatica. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Chiacchierando con Ginevra Lamborghini e con Wilma Goich, Nikita ha confessato di aver fatto un sogno erotico su Antonino Spinalbese! Ecco le parole della Pelizon, che naturalmente hanno fatto il giro del web:

“Stanotte ho sognato Antonino! Che sogno era? Era quel tipo di sogno lì… sono a disagio”.

A quel punto a mostrarsi interessata alla confessione di Nikita Pelizon è stata proprio Ginevra Lamborghini, che è corsa ad abbracciare la sua amica, affermando:

“Davvero? Ma va… Che sogno era? Quel sogno lì? Quanto è brutto quando accadono quelle cose perché poi quando ti svegli e lo vedi ti sembra che lui lo sappia, è terribile. Anche a me è successo”.

Nikita dice a Ginevra che stanotte ha sognato Antonino 🍿 #Gintonic pic.twitter.com/YdNkFdqhkr — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) September 30, 2022

Come abbiamo visto intanto in questi giorni proprio Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 sembrerebbero aver stretto una bella amicizia. Tuttavia nelle ultime ore proprio la sorella di Elettra è finita al centro di una lunga polemica sul web. Andiamo dunque a rivedere perché e tutto quello che è accaduto.