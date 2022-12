Nikita Pelizon, lo staff promette provvedimenti legali per il trattamento subito

NEWS

Debora Parigi | 30 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il team che gestisce i social di Nikita Pelizon ha scritto un messaggio in cui avverte che saranno presi provvedimenti per vie legali.

Il messaggio dello staff di Nikita Pelizon

Se a Natale siamo tutti più buoni, nella Casa del GF Vip 7 non funziona proprio così. Con l’arrivo delle feste nataliazie, infatti, i vipponi sembrano essere diventati ancora più furiosi e arrabbiati, tanto che basta una semplice frase (anche scherzosa) per accendere la fiamma e dare inizio a litigi che poi vanno avanti per ore. Gli ultimi due giorni lo dimostrano molto bene e le persone che sono fuori non sempre sono spettatori passivi. Qualcuno non vuole restare a guardare, come ad esempio lo staff di Nikita Pelizon.

Come sappiamo, la vippona è stata negli ultimi tempi al centro di una polemica che ha coinvolto Luca Onestini e ha portato gli utenti del web a dividersi. Di questo ne ha parlato la stessa Soleil Sorge (opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli per due puntate) durante la diretta di lunedì 26 dicembre. L’ex gieffina ha difeso Nikita e ha accusato fortemente Luca (che è anche suo ex e non scorre buon sangue) di aver raccontato bugie agli altri concorrenti.

Con gli ultimi litigi avvenuti in Casa, ci sono state nuove accuse verso Nikita Pelizon. Alcuni vipponi, tra cui Onestini, hanno raccontato ad altri di uno scontro avvenuto tra la Pelizon e Sarah Altobello. Si pensa durante i giochi che facevano ieri sera. Queste frasi hanno fatto arrabbiare alcuni utente, dicendo che non era vero nulla. Insomma che non c’è stato nessuno scontro tra le due. Inoltre lui e Oriana hanno sparlato di Nikita in spagnolo.

L’ennesima accusa nei confronti di Nikita e le cattiverie dette su di lei hanno quindi portato il suo staff a prendere dei provvedimenti. Sul profilo Instagram della concorrente è apparso nelle storie un messaggio (scritto appunto dal suo team che le gestisce i social in questo periodo). E in questo messaggio si parla anche di azioni legali. Ecco cosa si legge:

E continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite. Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi. Ci dispiace molto… abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e VA AFFRONTATO L’ARGOMENTO. Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria. Team Nikita

Come detto, quindi, lo staff della Pelizon è pronto ad agire per vie legali, anche se non è chiaro ancora nei confronti di chi in particolare.