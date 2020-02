1 Dopo la puntata di Live Non è la d’Urso Nina Moric replica alle accuse del web e di Luigi Favoloso

Due giorni fa a Live Non è la d’Urso Nina Moric ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità. Qui ha raccontato dunque la sua versione dei fatti a seguito della rottura e delle violenze subite, come da lei stessa dichiarato, da parte dell’ex Luigi Favoloso. La situazione difficile ha portato l’ex gieffino ad allontanarsi da lei facendo perdere le sue tracce per settimane, fino a che non sono emerse le varie accuse da parte della showgirl.

Proprio per far valere la veridicità del suo pensiero Nina, in collegamento dalla sua abitazione in compagnia dell’esperto pronto ad analizzare i risultati, si è sottoposta al questionario. Il web, così come Favoloso, hanno notato la Moric visibilmente scossa e vittima di un atteggiamento inusuale. Luigi, presente nello studio di Live, stufo degli attacchi della sua ex ha così rilanciato:

“La regola della macchina della verità è che una persona non deve essere sotto l’effetto di alcol, droga e psicofarmaci. Non voglio insinuare niente, ma nessuno ha controllato”.

Molti utenti del web si sono trovati a concordare con l’imprenditore. A distanza di ore, proprio Nina Moric si è sentita in dovere di intervenire e replicare così non solo a Luigi Mario Favoloso, ma anche a tutti coloro che l’hanno derisa sui social. Ecco le sue parole in merito, gentilmente riportate da Trash Italiano:

“Drogata, malata di mente, ubriaca. Cos’altro mi avete detto? Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità. Sarebbe così facile? C’erano i medici in casa che controllavano il battito del cuore e tutto il resto”.

Ha dichiarato Nina Moric in questo sfogo per difendersi, spiegando poi il perché del suo comportamento da molti giudicato anomalo:

“Ero solamente stanca di questa terrificante vicenda. Detto ciò, da domani comincio a respirare perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina”.

Ma non solo. Nina Moric ha continuato a difendersi dalle accuse di Luigi Favoloso e del web, spiegando come sono andate realmente le cose.

