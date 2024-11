Nella notte Ilaria Galassi si è sfogata contro Helena Prestes. La sua frase però è andata oltre e c’è chi ne ha chiesto la squalifica. Pamela Petrarolo l’ha avvertita: “Zitta, c’è la penale”.

Ilaria Galassi a rischio squalifica

Ieri sembrava essere una puntata apparentemente tranquilla. Ma il Grande Fratello è imprevedibile, un po’ come accaduto per lo scontro tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo ne è la prova. Durante la notte però ci sono stati altri momenti di alta tensione. Oltre a Luca Giglioli che se l’è presa con Helena Prestes e con il GF, c’è stato un altro momento che ha visto la concorrente del duo delle Non è la Rai al centro di una polemica.

Jess: "Ha detto che le mena"

Jess: "No no no levagliela, ha detto che stasera le mette le mani addosso"

Fede: "Ma chi Pamela?"

Jess: "No Ilaria ad Helena"



Menomale che ho registrato sta parte, SCHIFO. #GrandeFratello pic.twitter.com/xpxezMO0kK — – Carry on my wayward son (@CiupiSupporterr) November 27, 2024

Come mostrato da questo video, mentre la regia inquadrava Giglio in lacrime, in sottofondo si è sentita Jessica Morlacchi avvertire Federica Petagna e gli altri concorrenti:

“Ragazzi fermatela. Ha detto che le mena. No, no, no levagliela, ha detto che stasera le mette le mani addosso. No, non Pamela, parlo di Ilaria (Galassi ndr) che vuole menare Helena“.

Pamela zittisce Ilaria: “C’è la penale”

Successivamente dopo queste parole, le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso la cucina, dove le Non è la Rai si trovavano lì in presenza di altri concorrenti. Tra questi Tommaso Franchi, Federica Petagna e Javier Martinez. A quel punto a Ilaria Galassi, visibilmente seccata, è scappata una frase finita nel mirino del web: “A me se quella mi dice qualcosa stanotte io je meno. Io te lo dico“.

Pamela Petrarolo visto lo stato piuttosto agitato della sua amica Ilaria Galassi, ha cercato di metterci un freno, con la paura che il tutto potesse degenerare: “Basta ti prego calmati, guarda che poi paghi la penale. Ma che sei pazza?”.

Ilaria: “A me se Stasera Helena dice ancora qualcosa la MENO.”



Queste MINACCE O R R I B I L I non sono affatto ammissibili, un programma serio interviene e PUNISCE, senza se e senza ma.



V E R G O G N A. #GrandeFratello pic.twitter.com/0DBv9I78xX — (@zabetta97) November 27, 2024

Intanto sempre alterata, Ilaria Galassi ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di fare dei passi indietro e come dichiarato anche in puntata ha fatto sapere di volersene andare dal programma:

“Ma che me frega, tanto io voglio andare via da qui. Lei fa i paragoni, ma con me? Ma cosa vuole? Si deve fare i ca**i suoi. Ma chi la conosce? Ma io nemmeno so chi è. Se continua le metto le mani addosso“.

Come detto le parole di Ilaria Galassi hanno scatenato e diviso l’opinione pubblica nella notte. Cosa succederà adesso?