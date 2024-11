Il televoto di questa sera al Grande Fratello ha sancito chi sono i preferiti di questa settimana da parte del pubblico. Ecco il responso e le percentuali.

Lorenzo ed Helena sono i preferiti del Grande Fratello

Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello abbiamo scoperto chi sono i due preferiti da parte del pubblico. Stasera Amanda, Helena, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefano così come il pubblico da Casa e i loro compagni del Grande Fratello hanno scoperto il responso del televoto di questa nomination e chi sono stati scelti come preferiti.

A modo loro tutti hanno contribuito alle dinamiche della Casa e hanno fatto parlare di sé, ma solo due di loro sono stati premiati dai telespettatori del Grande Fratello.

Alfonso Signorini ha ovviamente creato tra loro la giusta suspence e ha svelato solo pian piano il risultato. A essere “estromessi” dalla corsa per il preferito della settimana del Grande Fratello è stata per prima Amanda. A cui è poi seguito Luca. Ma non solo perché anche Stefano ha dovuto fare a meno di ottenere questo privilegio.

Sono rimasti poi tre concorrenti: Helena, Lorenzo e Shaila. Da questi sono stati invece eletti i preferiti del Grande Fratello della settimana. Loro grazie a questa votazione hanno ottenuto l’immunità da parte del pubblico e potranno tirare un sospiro di sollievo evitando così le prossime nomination. Ad avere la meglio tra i tre sono stati Lorenzo ed Helena!

La scelta, che può essere o meno sorprendente, è sicuramente un segnale di come il pubblico abbia deciso di premiare i due concorrenti.

Le percentuali del pubblico

Ma non è finita, perché ovviamente i concorrenti del Grande Fratello nel televoto si sottopongono anche a delle percentuali, che fanno capire dunque anche il sentiment da parte del pubblico.

A ottenere più consensi Helena che ha totalizzato il 38% di voti. Dietro invece Lorenzo con il 26%. In terza posizione vediamo invece Shaila che ha guadagnato per la precisione il 24%. Successivamente Luca e Amanda hanno ottenuto il 9% e il 2% di voti. A chiudere Stefano ha raggiunto appena l’1%.

Ecco perché Lorenzo ed Helena sono i preferiti del Grande Fratello!

I concorrenti del Grande Fratello

Concludiamo infine ripercorrendo insieme chi sono tutti i concorrenti che fanno parte del cast di questa edizione del Grande Fratello.

La lista degli uomini del reality show sono nell’ordine esattamente: Alfonso D’Apice, Clayton Norcross (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi(RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). E ancora segnaliamo la presenza dei seguenti: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Invece se ci soffermiamo alla lista delle donne della Casa del Grande Fratello: Amanda Lecciso, Clarissa Burt(ELIMINATA),Eleonora Cecere(RITIRATA),Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente(RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.