In stanza da letto durante una chiacchierata con Helena Prestes, Tommaso Franchi ha svelato un retroscena sul suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Tommaso svela un retroscena sul suo ingresso

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello ci sono stati diversi momenti che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. Oltre alle parole di Michael Castorino su Jessica Morlacchi, anche l’uscita (momentanea e a sorpresa) di Ilaria Clemente ha destato perplessità. Il suo staff è intervenuto per lei sui social. Adesso però c’è un altro video che sta circolando in rete e coinvolge un altro partecipante del reality show.

LEGGI ANCHE: Le Non è La Rai sparlano di Jessica: “Non si lava tutti i giorni” – VIDEO

Benché sui social network molti fan del Grande Fratello facciano notare che solo alcuni giorni fa Tommaso Franchi ha dichiarato che sono stati i suoi amici a iscriverlo ai casting, con questo video il gieffino sembra lasciare intendere altro.

L’idraulico senese si è ritrovato in stanza da letto a conversare con Helena Prestes, quando ha un certo punto ha detto: “Io sono venuto qui perché l’ho cercato, cioè non lo volevo. Però l’ho cercato in un certo senso, capito?”. La modella brasiliana, incuriosita, gli ha domandato dunque se avesse o meno realizzato i casting per arrivate al Grande Fratello, ma Tommaso ha fatto sapere che in realtà sarebbe stato contattato: “No, mi hanno cand…. mi hanno scritto loro”.

Tommaso: io sono venuto qui… non lo volevo, ma l'ho cercato

Helena: hai fatto il casting tipo?

Tommaso: no no, mi hanno scritto loro



NEMMENO l'idraulico è stato preso con un casting!?!?



che presa per C|______|LOOOOOOO#grandefratello pic.twitter.com/MPHRHuD028 — mullon3 (@mullon34) October 1, 2024

Le stesse affermazioni recentemente le ha fatte anche Luca Giglioli (noto ai più come Giglio). Il ragazzo in confidenza ha dichiarato che l’hanno contattato per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello.

Come più volte hanno precisato dalla stessa trasmissione, i concorrenti realizzano i casting, è vero. Ma c’è da dire che altri magari attirano l’attenzione e sono adocchiati perché incuriosiscono e incarnano perfettamente il profilo del partecipante al Grande Fratello. Evidentemente se alcuni protagonisti li hanno selezionati in questo modo è perché hanno incuriosito a tal punto da offrirgli questa chance.