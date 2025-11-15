Nunzia De Girolamo scatena risate con Giorgio Mastrota, Pino Insegno e Salvo Sottile È stato un momento di pura ilarità…

Nunzia De Girolamo scatena risate con Giorgio Mastrota, Pino Insegno e Salvo Sottile

È stato un momento di pura ilarità quello andato in scena a Ciao Maschio, con Nunzia De Girolamo protagonista assoluta. Tra ospiti come Giorgio Mastrota, Pino Insegno e Salvo Sottile, la conduttrice ha regalato una scena esilarante che ha fatto ridere tutti, pubblico incluso.

Tutto è iniziato parlando di una band dai nomi… un po’ complicati. Tra sorrisi e piccole gaffe, la conduttrice ha cercato di ricordare il nome corretto: “Si chiamavano… ultra Complessino, non mi ricordo”, ha detto, tra una risata e l’altra. Gli ospiti non hanno potuto trattenersi: Pino Insegno, divertito, ha commentato: “Ma non sta bene… la gente si diverte proprio perché fa così!”

La conduttrice, senza freni, continuava a ridere di cuore: “Oddio, come faccio… prima di salutarvi devo lasciare questo palco a dei nuovi talenti!”. Anche Salvo Sottile e Giorgio Mastrota sono stati trascinati dalla sua allegria, cercando invano di ricomporsi. Alla fine, la presentazione dei nuovi talenti è stata affidata a Pino Insegno, che ha annunciato ufficialmente gli ospiti: “Calomino e l’ultra Complessino”.

Un momento leggero, spontaneo e pieno di brio, che ha mostrato ancora una volta quanto Nunzia De Girolamo sappia conquistare il pubblico, non solo con il suo talento, ma anche con simpatia e irresistibile senso dell’umorismo.