Finalmente ci siamo! Sta infatti per arrivare l’atteso duetto tra Alessandra Amoroso e Serena Brancale: il primo spoiler della canzone, che promette di diventare una hit.

Alessandra Amoroso duetta con Serena Brancale

Sono mesi importanti questi per Alessandra Amoroso. Come ormai tutti sappiamo, la cantante è incinta della sua prima figlia e il prossimo settembre diventerà mamma. Ma non è finita qui. Per tutti i fan dell’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi sono infatti in arrivo tantissime sorprese. Il prossimo 13 giugno l’artista salentina rilascerà il suo nuovo atteso album di inediti, intitolato Io non sarei, che arriva a distanza di 4 anni dall’ultimo progetto discografico, Tutto accade. Come se non bastasse Alessandra il 7 giugno darà il via al suo tour, che per tutta l’estate, fino ad agosto inoltrato, la porterà in giro nelle principali città del nostro paese.

In attesa del disco e della tournée, oggi è arrivata anche la notizia che tutti stavano aspettando. A breve infatti arriverà il duetto tra la Amoroso e Serena Brancale, già annunciato dalla cantante qualche settimana fa. Sui profili social delle due artiste intanto è arrivato un primo spoiler del brano, che uscirà tra pochi giorni e che promette già di essere una hit.

SIGNORI E SIGNORE ALESSANDRA AMOROSO E SERENA BRANCALE 👑 pic.twitter.com/VHmBr5OrdJ — Davide 🍷#IONONSAREI (@dave96ita) May 27, 2025

Il duetto tra Alessandra Amoroso e Serena Brancale ci farà dunque ballare e cantare per tutta l’estate e sarà ovviamente contenuto nel disco Io non sarei. La voce di Anema e Core nel mentre sarà anche tra gli ospiti del concerto evento che la Amoroso terrà il prossimo 11 giugno alle Terme di Caracalla a Roma. A salire sul palco saranno anche Annalisa, Fiorella Mannoia, BigMama e Gigi D’Alessio e di certo non mancheranno le emozioni.

Alessandra e Serena intanto si preparano al lancio del loro duetto, che senza dubbio ci farà scatenare per settimane.