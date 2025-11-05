Nello speciale di Ballando Segreto, Nancy Brilli senza mezzi termini ha lanciato più di una bordata alla giuria di Ballando con le Stelle: “Viziati. Vogliono sempre l’ultima parola”, ha detto aprendo così un nuovo botta e risposta dopo quanto accaduto giù in puntata.

Nancy Brilli lancia una nuova bordata alla giuria di Ballando

Non solo gossip e indiscrezioni. In questa avventura a Ballando con le Stelle, Nancy Brilli ha avuto spesso da ridire sulla giuria del programma. Proprio durante l’ultima puntata del dance show condotto da Milly Carlucci c’è stato un nuovo botta e risposta da parte dell’attrice nei confronti dei giurati, che ovviamente non sono rimasti a guardare.

Il botta e risposta però ha un nuovo capitolo, dato che nella puntata di Ballando Segreto (dove abbiamo scoperto anche le condizioni di Francesca Fagnani), Milly Carlucci ha fatto notare a Nancy Brilli di averla notata piuttosto determinata e di non essersi tirata indietro nel rispondere alla giuria. Ed è qui che l’attrice, senza mezzi termini, allora, ha voluto esporsi ancora una volta e senza mezzi termini ha aggiunto ancora:

“Li ho zittiti. La cosa che mi fa ridere è che vogliono sempre avere l’ultima parola. E che ci vuoi fare, sono ragazzi viziati. Ora hanno anche avuto la tesi di Laurea.L’hanno fatta anche su Wanna Marchi però, per cui non vuol dire niente”, ha detto Nancy Brilli.

Non è escluso ora che queste dichiarazioni fatte da Nancy Brilli nella prossima puntata di Ballando con le Stelle siano oggetto di nuovi scontri con la giuria. Staremo a vedere. In ogni caso, ci sarà sicuramente da chiacchierare e non mancheranno confronti tra le parti.

