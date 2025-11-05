Come sta Francesca Fialdini dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle e qual è la sua decisione? Ecco cosa ha detto durante lo speciale “Ballando segreto”.

Francesca Fialdini, la decisione dopo l’infortunio

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha raccontato al pubblico cosa è successo a Francesca Fialdini: la conduttrice di Da noi… a ruota libera si è infortunata durante le prove del venerdì sera, avvertendo un forte dolore al piede destro. L’esito è stato un’infrazione che le ha impedito di esibirsi in diretta. Subito si sono moltiplicate le ipotesi: ritiro dal programma o pausa temporanea?

A chiarire tutto ci ha pensato la stessa Francesca Fialdini a Ballando Segreto, dove ha rassicurato tutti: “Come sono messa? Adesso poggio il tallone. Mi hanno fasciato e fatto il trattamento con l’ossido di zinco per riassorbire. Che dolori ho al momento? Ho il terzo e quarto dito del piede che mi fanno male. Oggi non ho fatto terapia”.

Con la sua consueta ironia, Milly Carlucci ha spiegato la situazione quasi come un’ortopedica: “Eviteremo di farti articolare troppo il piede. I dolori alle dita sono dovuti al fatto che non avendo articolato, adesso sei piena di liquido. Quindi serve fare un po’ di terapia manuale, un bel massaggio linfatico. Io mi sono rotta qualsiasi cosa, ma ce la facciamo sempre, anche questa volta!”.

Infine, a togliere ogni dubbio è intervenuto il maestro di Francesca Fialdini, Giovanni Pernice, che ha annunciato la loro decisione: “La nostra idea, la decisione è quella di… the show must go on. La giuria ci ha dato zero, ma è giusto così. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto e ci ha fatto passare il turno”.

Nonostante il dolore e la difficoltà, Francesca Fialdini ha scelto di non arrendersi. Con grande determinazione quindi proseguirà a testa alta il suo percorso a Ballando con le Stelle.

