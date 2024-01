Social

Andrea Sanna | 11 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

Arrivano delle nuove regole in Italia per gli influencer dopo il caso Ferragni. Chi è a rischio e le multe

Dopo la Francia, anche l’Italia ha deciso di apportare delle nuove linee guida per regolamentare maggiore trasparenza da parte degli influencer.

Insomma errori di comunicazione come accaduto per il caso Ferragni non saranno più ammessi. Un modo preciso per disciplinare la pubblicità sulle piattaforme da parte dei content creator, salvo pene salatissime!

Ma quali sono queste regole, chi è a rischio e quali sono le multe?

Le nuove regole per gli influencer

L’anno nuovo ha portato con sé una rivoluzione in Italia per quanto riguarda i social. Il caso Ferragni infatti le Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni hanno votato all’unanimità di richiamare all’ordine i content creator. Questo ha portato quindi a notificare regole ber precise. Esse obbligheranno così gli influencer a maggiore trasparenza e disciplinare in modo adeguato l’uso della pubblicità.

Stretta importante che coinvolgerà i professionisti del web che dispongono dal milione di follower, non meno di 24 contenuti pubblici in un anno. Sono coinvolti in questo anche coloro che hanno registrato un engagement rate medio pari o superiore al 2% su almeno una piattaforma.

Così come giornali, radio e televisione anche gli influencer sono considerati “soggetti che creano, producono e diffondono contenuti audiovisivi”, dovranno evitare dichiarazioni di odio e discriminazione. Nelle nuove regole saranno da evitare le fake news e tutelare la dignità delle persone con un particolare attenzione ai minori! Cosa si rischia altrimenti?

Chi è a rischio e le multe

Cosa si rischia se non si dovesse rispettare uno dei punti citati? Gli influencer dovranno stare molto attenti o vanno incontro a pene severissime. Le multe infatti possono arrivare fino a 600 mila Euro!

Insomma da ora in poi non si potrà più sgarrare e errori di comunicazioni commerciali non saranno più ammessi!

Secondo queste nuove disposizioni gli influencer dovranno mettere in evidenza, nel modo più chiara possibile la natura pubblicitaria dei vari contenuti pubblicati. Questo serve in qualche modo a garantire un riconoscimento facile da parte del pubblico.

Quindi di conseguenza in sovraimpressione per ogni foto/video condiviso legato a una sponsorizzazione dovrà comparirà in grande la scritta pubblicità in maiuscolo.