La medicina estetica continua a evolversi con trattamenti sempre più innovativi, spesso nati per rispondere agli effetti collaterali di nuove terapie dimagranti. Negli Stati Uniti, però, un nuovo botox sta facendo discutere: l’utilizzo di grasso umano proveniente dai cadaveri per ripristinare i volumi del viso e del corpo persi dopo un rapido calo di peso. Una tecnica che promette risultati duraturi, ma che alimenta un acceso dibattito sia sul piano medico sia su quello etico.

Nuovo botox dagli USA: i ritocchi con il grasso dei cadaveri per contrastare il dimagrimento

Negli ultimi anni la medicina estetica ha ampliato notevolmente la propria offerta, proponendo trattamenti sempre più sofisticati per contrastare rughe, perdita di tonicità e modificazioni del corpo dovute all’età o al dimagrimento. Alla crescente domanda di interventi si è affiancato anche il fenomeno del turismo medico, con molte persone che scelgono di sottoporsi a procedure estetiche all’estero per contenere i costi, pur accettando talvolta standard di sicurezza non sempre adeguati.

A favorire l’emergere di nuove richieste è stata anche la diffusione dei farmaci agonisti del recettore GLP-1, come semaglutide e tirzepatide, sviluppati inizialmente per il trattamento del diabete di tipo 2 e successivamente affermatisi come strumenti efficaci per la perdita di peso. Molecole come Ozempic e Wegovy imitano l’azione dell’ormone GLP-1, contribuendo a controllare la glicemia, rallentare lo svuotamento gastrico e aumentare il senso di sazietà. Il loro utilizzo, esploso soprattutto negli Stati Uniti, ha consentito a milioni di persone di dimagrire rapidamente, ma ha portato con sé anche effetti collaterali sul piano estetico.

La riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo, infatti, può provocare un marcato svuotamento del viso, con lineamenti più scavati e una maggiore evidenza delle rughe, una condizione ormai nota come “Ozempic face”. Come evidenziano gli esperti della Harvard Medical School, non è il farmaco a causare l’invecchiamento della pelle, bensì la perdita del grasso che normalmente sostiene i tessuti del volto.

Grasso umano da donatori deceduti: la nuova frontiera della medicina estetica divide gli esperti

Per ripristinare i volumi persi, finora la soluzione più utilizzata è stata il lipofilling autologo, una tecnica che prevede il prelievo del grasso del paziente tramite liposuzione, la sua purificazione e il successivo reinserimento nelle aree da trattare. Sebbene efficace, questa procedura richiede un intervento chirurgico, un recupero più lungo e non può essere eseguita facilmente su persone molto magre.

Negli Stati Uniti sta però prendendo piede un’alternativa decisamente più controversa: l’impiego di tessuto adiposo proveniente da donatori deceduti. Secondo quanto raccontato dalla CNN, alcune aziende stanno sviluppando materiali iniettabili ottenuti attraverso banche di tessuti umani, con l’obiettivo di ricostruire il volume perso dopo un importante dimagrimento. Tra questi spicca alloClae, prodotto commercializzato da Tiger Aesthetics e disponibile dal 2025, già utilizzato, secondo l’azienda, da oltre duemila pazienti.

Il trattamento si basa su grasso umano decellularizzato, cioè privato completamente delle cellule e del materiale genetico del donatore. Rimane una matrice biologica sterile composta per circa il 60% da tessuto adiposo e per il restante 40% da matrice extracellulare, che svolge una duplice funzione: offre un riempimento immediato e, allo stesso tempo, favorisce la crescita di nuovo tessuto adiposo e di vasi sanguigni del paziente. La procedura richiede generalmente meno di un’ora, non necessita di anestesia generale né di ricovero ospedaliero e viene proposta come alternativa meno invasiva rispetto al trasferimento di grasso autologo.

Il crescente successo commerciale del prodotto è strettamente collegato all’aumento dei pazienti trattati con farmaci GLP-1. Secondo diversi chirurghi plastici americani, infatti, la richiesta riguarda soprattutto seno, glutei, viso e braccia, aree che tendono a svuotarsi dopo una significativa perdita di peso.

Grasso prelevato dai cadaveri: complicanze, consenso e utilizzo a fini estetici

Nonostante venga presentata come una tecnologia innovativa, l’iniezione di grasso proveniente da donatori deceduti continua a suscitare numerose perplessità. Dal punto di vista medico, nessun intervento estetico può essere considerato privo di rischi. La letteratura scientifica segnala possibili complicanze come infezioni, ematomi, problemi nella cicatrizzazione, alterazioni dei liquidi corporei, effetti indesiderati legati all’anestesia e, nel caso dei nuovi filler biologici, anche necrosi del tessuto adiposo. Tiger Aesthetics sostiene di non aver registrato casi confermati di rigetto o infezione correlati ad alloClae, ma molti specialisti ritengono necessari ulteriori studi per valutarne la sicurezza nel lungo periodo.

Accanto agli aspetti clinici emergono soprattutto questioni etiche. L’utilizzo di tessuti provenienti da persone decedute per finalità esclusivamente estetiche solleva interrogativi sul consenso dei donatori e sull’impiego commerciale del materiale biologico. Negli Stati Uniti la regolamentazione delle banche di tessuti non destinati ai trapianti è meno uniforme rispetto a quella prevista per la donazione di organi e varia da Stato a Stato. I moduli di consenso possono autorizzare anche usi commerciali, ma non sempre specificano con precisione quale sarà la destinazione finale dei tessuti. Per questo motivo diversi bioeticisti ritengono che il consenso espresso possa non essere pienamente informato.

Tra le voci più critiche c’è Arthur Caplan, professore di bioetica della Grossman School of Medicine della New York University, che definisce questa pratica “un problema etico, di una sorta di tradimento dell’altruismo per fare soldi“. Il dibattito, quindi, non riguarda soltanto l’efficacia del trattamento, ma anche il confine tra innovazione medica e sfruttamento commerciale della donazione di tessuti umani. In Europa, e in particolare in Italia, il tema rimane per ora teorico: la normativa sull’utilizzo di tessuti provenienti da donatori deceduti è decisamente più restrittiva e un prodotto come alloClae non risulta attualmente approvato.