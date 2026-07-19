Il melone è uno dei frutti estivi più amati e consumati dagli italiani. Ricco di proprietà (e anche buonissimo) è l’alimento perfetto in particolare per le giornate calde e per chi non ha tempo di cucinare ma vuole comunque gustarsi un piatto sano e nutriente. Ma, come fare per scegliere un melone che sia buono e maturo? Ecco la guida.

Melone, il frutto dell’estate ricco di proprietà

Prima di andare a vedere insieme qualche consiglio utile al fine di scegliere un melone che sia buono e maturo, soffermiamoci un attimo sulle proprietà di questo frutto. Innanzitutto il melone è, pensate, composto dal 90% da acqua e per questo è considerato uno dei frutti più dissetanti in assoluto oltre a essere ipocalorico. E’ ricco di potassio e beta-carotene, contrasta lo stress ossidativo, stimola la produzione di melanina (e quindi favorisce l’abbronzatura) e favorisce l’idratazione. Insomma, è proprio un frutto che sulle nostre tavole non può mancare durante la stagione estiva!

Come scegliere un melone buono, dolce e maturo? La guida

Dopo aver visto quanto benefici ha il melone, passiamo a vedere insieme come fare per capire se il melone è maturo e buono. Il trucco infallibile è in realtà molto semplice, ovvero il fidarsi dei proprio sensi! L’olfatto, la vista, il tatto e anche l’udito sono infatti essenziali per riuscire a portarsi a casa un melone pronto da gustarsi! Ma ecco la guida nel dettaglio:

Olfatto: è il metodo più semplice e veloce. Se un melone è maturo avrà un profumo molto intenso, dolce, invitante e fruttato. Se invece l’odore è pungente o quasi alcolico, significa che è troppo maturo; se non odora di nulla, è acerbo. Tutto quello che dovete fare dunque avvicinare il vostro naso alla base del melone, ovvero la parte opposta a dove c’è il picciolo, e annusare;

è il metodo più semplice e veloce. Se un melone è maturo avrà un profumo molto intenso, dolce, invitante e fruttato. Se invece l’odore è pungente o quasi alcolico, significa che è troppo maturo; se non odora di nulla, è acerbo. Tutto quello che dovete fare dunque avvicinare il vostro naso alla base del melone, ovvero la parte opposta a dove c’è il picciolo, e annusare; Vista : il melone per essere maturo non deve essere di colore verde, ma tendente al giallo e al crema. Bisogna, poi, guardare il picciolo: deve essere secco e marroncino e si deve staccare con facilità;

: il melone per essere maturo non deve essere di colore verde, ma tendente al giallo e al crema. Bisogna, poi, guardare il picciolo: deve essere secco e marroncino e si deve staccare con facilità; Tatto : prendete il melone tra le mani e premete delicatamente le due estremità (il picciolo e la base). Se è leggermente morbido è perfetto. Se è duro come la pietra, è acerbo; se rimane l’impronta o risulta molle, è andato a male;

: prendete il melone tra le mani e premete delicatamente le due estremità (il picciolo e la base). Se è leggermente morbido è perfetto. Se è duro come la pietra, è acerbo; se rimane l’impronta o risulta molle, è andato a male; Udito: infine, ultimo trucco, se date un piccolo colpetto al melone e sentite un suono pieno allora il frutto è pronto, se sentite un suono un pò vuoto allora è acerbo.

Melone, ecco come gustarlo questa estate

Dopo aver capito come fare per capire se un melone è maturo e pronto da mangiare, ecco alcune ricette per questa estate 2026, veloci, fresche e sfiziose: