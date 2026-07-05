L’astrologo Joss ci racconta nel suo reel quali sono i segni up e quelli down di questa seconda settimana di luglio dominata dal Cancro.

Se anche voi siete curiosi di scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli dell’oroscopo per affrontare al meglio questa seconda decade del mese estivo che vede protagonista il Cancro. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà?