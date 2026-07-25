Chef Mariano Armonia, titolare dei due ristoranti Armonì, uno ad Aversa e l’altro a Pozzuoli, firma un piatto che unisce i sapori del mare ai frutti della terra. Di seguito la ricetta con tutti gli ingredienti e il procedimento per replicarla a casa.

Fresella di polpo

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Ingredienti per 4 persone

* 4 freselle grandi

* 600 g di polpo già cotto

* 200 g di pomodori datterini tagliati a cubetti

* 200 g di patate

* ½ cipolla di Tropea

* 80 g di olive nere denocciolate

* 80 g di olive verdi denocciolate

* 1 costa di sedano

* Basilico fresco q.b.

* Menta fresca q.b.

* Olio extravergine d’oliva q.b.

* Sale q.b.

* Pepe nero macinato fresco q.b.

* Succo di ½ limone (facoltativo)

Procedimento

1. Lessa le patate con la buccia, lasciale raffreddare, pelale e tagliale a cubetti.

2. Taglia il polpo a pezzi regolari.

3. In una ciotola unisci polpo, pomodorini, patate, cipolla di Tropea affettata finemente, sedano a dadini, olive nere e olive verdi.

4. Aggiungi basilico e menta spezzettati a mano.

5. Condisci con abbondante olio extravergine d’oliva, sale, pepe e, se gradito, qualche goccia di succo di limone. Lascia insaporire per circa 15 minuti.

6. Bagna velocemente le freselle con acqua fredda, senza ammollarle troppo, in modo che restino croccanti al centro.

7. Disponi sopra ogni fresella il condimento di polpo e completa con un filo di olio extravergine e qualche fogliolina di basilico e menta.

Il consiglio da chef per una Fresella di polpo perfetta

Per un risultato ancora più raffinato, puoi marinare il polpo per 30 minuti con olio extravergine, scorza di limone grattugiata, menta e basilico prima di unirlo agli altri ingredienti. La fresella rimarrà saporita, fresca e perfetta per l’estate.

Questa ricetta di Chef Armonia è contenuta nella sezione cucina che trovate sul numero di Novella 2000 in esclusiva digitale che potete trovare in promo cliccando QUI

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