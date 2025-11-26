Con un post pubblicato sui loro profili social, gli Oasis annunciano una nuova pausa dalla musica. Ecco il messaggio della band britannica.

L’annuncio degli Oasis

Si appena concluso il tour mondiale che, a distanza di 16 anni dall’ultima tournée, ha riportato gli Oasis sul palco. In occasione del trentesimo anniversario, la rock band britannica ha deciso di riunirsi e di incontrare nuovamente i fan che hanno portato al successo il gruppo. La reunion ha anche sancito il ricongiungimento dei fratelli Noel e Liam Gallagher, che ha entusiasmato tutto il pubblico. Tuttavia, a distanza di una manciata di ore dall’ultimo show, che si è svolto a San Paolo, in Brasile, è arrivato un annuncio che ha spiazzato i fan.

Con un post sui social infatti gli Oasis hanno annunciato una nuova pausa dalla musica. Nonostante il pubblico stesse sperando in nuove date del tour nel 2026, adesso arriva conferma che la rock band si fermerà nuovamente. Questo quanto si legge nel messaggio postato sui canali ufficiali del gruppo:

“La forza culturale pop più dannosa della recente storia britannica’ ha trovato la sua strada nei cuori e nelle menti di una nuova generazione. Da Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla City of Angels, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticati. Ora ci sarà una pausa per un periodo di riflessione”.

Gli Oasis dunque si prendono una nuova pausa. Già qualche settimana fa, Liam Gallagher aveva fatto intendere che il tour non sarebbe proseguito nel 2026. A riguardo l’artista aveva dichiarato: “Mi vedrete l’anno prossimo e quello dopo e così via, ma non sono ancora sicuro se sarà con gli Oasis. Dobbiamo metterci lì e discuterne. Se dipendesse solo da me, sapete bene che saremmo in tour fino al giorno della nostra morte, perché è la cosa più bella del mondo, ma purtroppo non è così”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.