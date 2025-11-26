Mario Lavezzi ha riportato una rivelazione inedita sui progetti a cui stava lavorando Ornella Vanoni

Giunge una rivelazione inedita sull’amata artista. Ornella Vanoni infatti, come raccontato da Mario Lavezzi, prima della sua morte ha realizzato la cover di Vivere di Vasco Rossi e il mancato duetto che avrebbe dovuto interpretare con Gino Paoli.

La rivelazione su Ornella Vanoni

Prima di lasciarci, Ornella Vanoni ha regalato al mondo una straordinaria versione della celebre canzone Vivere di Vasco Rossi.

A rivelarlo è stato Mario Lavezzi, storico produttore e amico della cantante, che ha raccontato gli ultimi momenti di vita della grande artista.

In un’intervista al Quotidiano Nazionale, Lavezzi ha svelato che Vanoni stava lavorando attivamente alla sua musica fino alla fine, con piani imminenti che avrebbero incluso un nuovo duetto con Gino Paoli.

La cover di Vivere di Vasco Rossi

La notizia della cover di Vivere registrata insieme a Lavezzi, negli studi di registrazione durante l’estate, ha commosso il pubblico. “Abbiamo registrato la cover di ‘Vivere’ a giugno-luglio e spero che esca quanto prima”, ha dichiarato Lavezzi. “È una versione straordinaria, che dà davvero la pelle d’oca”, ha aggiunto, sottolineando il talento indiscusso di Ornella anche negli ultimi giorni della sua carriera.

La notizia è stata condivisa anche da Vasco Rossi, che ha commentato la notizia con grande commozione sui social:

“È una grande emozione sapere che Ornella Vanoni ha interpretato proprio poco tempo fa ‘Vivere’, che a questo punto, cantata da lei, prende una notevole forza”.

Il cantautore ha parlato della sua collega come di una “straordinaria” artista, e ha sottolineato che “certe cose non si possono spiegare con parole, ma solo ascoltando e stando in silenzio”.

Il duetto di Ornella Vanoni e Gino Paoli

Questa rivelazione ha fatto luce su uno dei progetti in sospeso della leggendaria cantante: un duetto con Gino Paoli che sarebbe dovuto avvenire a fine novembre. Sebbene il duetto non sia mai stato realizzato, l’interpretazione di Vivere rimarrà come un tributo indelebile al talento di Ornella Vanoni, che ha lasciato una traccia profonda nel cuore di tutti.

Ornella Vanoni, che ha attraversato decenni di carriera e ha incantato il pubblico con la sua voce unica, ci ha lasciato un ultimo, bellissimo regalo musicale che resterà per sempre. La sua versione di Vivere è l’ennesima testimonianza del suo straordinario talento. Vedremo però se sarà rilasciata o meno.

