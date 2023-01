Chi è Olga Fernando? Età, origini, figli e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2023

Chi è

È la traduttrice più popolare e amata dagli italiani. Nel corso degli anni l’abbiamo spesso vista in TV accompagnare ospiti internazionali in svariate trasmissioni, su tutte C’è Posta Per Te. Parliamo di Olga Fernando. Cosa conosciamo dell’interprete? Vediamo quanto è emerso a proposito di età, origini, vita privata, figli, carriera e Instagram.

Chi è Olga Fernando

Nome e Cognome: Olga Fernando

Data di nascita: 1958

Luogo di nascita: Roma

Età: 65 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: interprete

Marito: Olga dovrebbe essere sposata

Figli: Olga dovrebbe avere due figli

Tatuaggi: Olga non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: Olga non è presente sui social

Olga Fernando età, origini e biografia

Quanti anni ha Olga Fernando? Apriamo la biografia dicendo che è nata a Roma nel 1958 e la sua età è di 65 anni.

Quali sono invece le origini di Olga Fernando? Sua mamma è toscana mentre suo papà è dello Sri Lanka.

Amata dal pubblico e stimata dai colleghi, l’interprete ha una carriera di tutto rispetto, come vedremo. Ma diamo uno sguardo prima alla sua vita privata.

Vita privata

Elegante e dall’aplomb raffinato non si conosce molto del privato di Olga Fernando. L’interprete non ama esporsi pubblicamente se non necessario.

Da quel che si sa, però, dovrebbe essere sposata. Non conosciamo però il nome di suo marito e avere due figli, un maschio e una femmina.

Dove seguire Olga Fernando: Instagram e social

Per quanto riguarda i profili social, purtroppo, a oggi non sono reperibili. Facendo una veloce ricerca su Instagram, infatti, non abbiamo trovato alcun tipo di account di proprietà di Olga Fernando.

Su Facebook siamo riusciti a scovare una pagina. Siamo in grado di dirvi, però, che non si tratta del suo profilo ufficiale, ma è gestita da una fan. In ogni caso, comunque, l’ultimo aggiornamento risale al 2017.

Nemmeno su Wikipedia esiste una pagina dedicata a lei.

Carriera

Dal curriculum di tutto rispetto (vanta ben 43 anni di carriera), quante lingue parla Olga Fernando? La risposta è Inglese e francese sono le lingue che utilizza durante il suo lavoro.

Sebbene sognasse di diventare attrice, ha preso un’altra strada. Diventata famosa al pubblico generalista per le sue presenze in TV, non tutti sanno ma ha iniziato il suo servizio negli anni ’80 come accompagnatrice dei Presidenti della Repubblica durante le visite ufficiali oltre confine.

Ma ha fatto Olga Fernando ha fatto da traduttrice per diverse personalità come la Regina Elisabetta, Barack Obama, Nelson Mandela e altri personaggi di spicco. Con il trascorrere degli anni, poi, ha avuto modo di svolgere lo stesso servizio anche per altri volti noti dello spettacolo.

A proposito del suo lavoro Olga Fernando in un servizio del TG3 ha detto: “La cultura forse intesa come un mondo. Fare un buon servizio di interpretazione richiede poter permettere anche a chi ascolta, comprendere anche al di là delle parole e di ciò che c’è dietro”.

Oggi che fine ha fatto Olga Fernando? Dopo la fine del lockdown l’interprete ha ripreso la sua attività, offrendo supporto tecnico lavorativo da remoto e sui social si è spesso richiesto il suo ritorno in TV, interrotto però a causa di alcuni incarichi internazionali e allo stop della pandemia.

C’è Posta Per Te

In tutti questi anni di carriera Olga Fernando ha accompagnato diversi personaggi del mondo dello spettacolo in svariate trasmissioni TV, da C’è Posta Per Te ad Amici.

Proprio nei programmi condotti da Maria De Filippi, l’interprete ha affiancato personaggi del calibro di Charlize Theron, Patrick Demsey e non solo.

Nel 2023 Olga Fernando torna su Canale 5 nel people show condotto da Maria De Filippi per accompagnare alcune star americane.