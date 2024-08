Ecco la classifica delle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco il medagliere in aggiornamento e le medaglie vinte dall’Italia e degli altri Paesi

Undicesimo giorno di Olimpiadi 2024. Come si presenta la classifica parziale e com’è dunque il medagliere aggiornato per l’Italia e gli altri Paesi? Scopriamo insieme qual è la Top 10 in costante aggiornamento.

Il medagliere delle Olimpiadi: le medaglie vinte dall’Italia

Siamo nel pieno delle Olimpiadi di Parigi 2024 e le tante Nazioni si stanno sfidando nelle varie discipline. Non mancano sorprese, medaglie vinte e qualcuna sfumata per un soffio. Il medagliere, giorno dopo giorno, è in aggiornamento e ci sono continui ribaltoni, anche se le prime posizioni sembrano ormai essere delineate.

L‘Italia in queste Olimpiadi al momento è alla posizione numero 25, con 9 ori, 10 argenti e 6 bronzi. Un bottino importante di 17 medaglie momentanee, che ci ha visto primeggiare e farci valere nel corso di questi Giochi Olimpici. Da Nicolò Martinenghi a Thomas Ceccon, per passare a Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi. Per passare allo storico oro di Sara Errani e Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti nel tennis.

Sono arrivate quindi diverse medaglie e tante altre se ne aggiungeranno ancora da qui alla fine dell’evento sportivo. Per chi non sapesse quando finiscono, i Giochi Olimpici termineranno l’11 agosto, e hanno avuto inizio il 26 agosto con la cerimonia di apertura per poi svolgersi ufficialmente il giorno successivo.

Ma ora conosciamo anche la classifica con la top 10 delle Olimpiadi di Parigi 2024?

La classifica con la Top 10

Qui a seguire, come detto, vi proponiamo la classifica con le prime 10 posizioni delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ecco il medagliere aggiornato costantemente, con le medaglie dell’Italia e degli altri Paesi.

Per chi fosse meno pratico, ovviamente questo parziale vede posizionate le varie Nazioni dal primo al decimo posto in base agli ori vinti. Al comando al momento c’è la Cina. Ma vediamole tutte….

SQUADRE ORO 🥇 ARGENTO 🥈 BRONZO 🥉 TOTALE Stati Uniti 23 31 31 85 Cina 22 20 16 58 Australia 14 12 9 35 Francia 13 16 19 48 Gran Bretagna 12 15 18 45 Corea del Sud 11 8 7 26 Giappone 11 6 12 29 Italia 9 10 7 26 Paesi Bassi 8 5 6 19 Germania 8 5 4 17

Giorno per giorno dunque nella grafica troverete dunque la Top 10 completa e scopriremo insieme come si conclude la giornata olimpica. Questo ci permetterà di capire come si presenta il medagliere e tutte le medaglie ottenute dall‘Italia e dalle altre Nazionali!

– IN AGGIORNAMENTO