A poche ore dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024, la nonna dello sprinter azzurro Filippo Tortu è volata a Parigi per fare una bellissima sorpresa a suo nipote.

Sorpresa per un atleta in gara alle Olimpiadi 2024

Manca ormai pochissimo alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024 e tra poche ore saluteremo anche questa edizione dei Giochi Olimpici. Tra oggi e domani nel mentre si disputeranno le finali delle ultime discipline durante le quali per gli atleti azzurri potrebbero esserci ancora grandi emozioni. Attualmente sono ben 30 le medaglie vinte dall’Italia e si tratta di un risultato più che soddisfacente. In queste ore intanto per uno degli sportivi in gara è arrivata una sorpresa inaspettata che ha lasciato senza parole anche il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La nonna dello sprinter azzurro Filippo Tortu si è presentata a Parigi per poter assistere della finale di suo nipote (che si svolgerà proprio oggi) e a quel punto ha inviato un messaggio al campione. Quest’ultimo, stupito, ha poi condiviso sui suoi profili social la chat con la nonna, che ha commosso tutti gli utenti.

In questi giorni nel mentre a finire al centro dell’attenzione è stato anche Gregorio Paltrinieri. Il campione azzurro in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel corso di una recente intervista si è infatti lamentato dell’organizzazione del villaggio olimpico, dove risiedono tutti gli atleti, svelando alcuni problemi. A quel punto il nuotatore ha dichiarato senza peli sulla lingua:

“Ho fatto quattro Olimpiadi, sicuramente è la peggiore come organizzazione. Siamo lontani dal Villaggio, penso di non riuscire ad addormentarmi mai prima delle due del mattino per via del caldo. In camera non c’è l’aria condizionata, non ha senso. Non si possono trattare così gli atleti, alla fine siamo noi i protagonisti e non siamo tutelati”.