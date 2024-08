Non ci sta Alessia Pascarella di Temptation Island. Dopo le accuse di Lino, l’ex fidanzata sui social ha replicato per le rime e furiosa gli ha riservato dure parole: “Cattivo, disposto a tutto pur di buttare mer*a“

Temptation, lite social tra Alessia e Lino

Non c’è proprio pace tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano di Temptation Island. Dopo la loro rottura sui social ci sono state svariate frecciatine, specie quando lui ha rivelato di aver intrapreso una relazione con la single Maika, già naufragata.

E se la tentatrice ha lanciato una bordata “musicale” a Lino sui social, quest’ultimo nelle scorse ore si è ampiamente sfogato contro la sua ex Alessia. Giuliano non si è risparmiato, dando della “falsa” alla Pascarella e riservandole delle critiche. Ma come avrà reagito l’ex fidanzata. Dopo Temptation Island c’è da dire che Alessia è intervenuta spesso, ma stavolta ha voluto replicare direttamente a Lino e ne ha condiviso gli screen su Instagram.

Alessia non si spiega perché il suo ex continua a pensare a tutto quello che fa lei e ritiene di non essere obbligata in alcun modo a dare spiegazioni: “Ma quando dico che siamo AMICI è la verità”, ha precisato. Poi rivolgendosi di nuovo direttamente a Lino, Alessia di Temptation Island è sbottata: “Perché tu sei stato sporco PRIMA, DURANTE e DOPO, non significa che devi sporcare me. Il giorno che mi frequenterò con qualcuno lo dirò apertamente”.

Lo sfogo di Alessia di Temptation Island

Ma lo sfogo di Alessia Pascarella non si è limitato a quelle parole, dato che ci sono delle altre cose che ha voluto esternare pubblicamente. L’ex volto del reality show ha attaccato Lino dichiarando quanto sia, secondo lei, una “persona cattiva”. Per poi aggiungere che “fa di tutto per sporcare l’immagine di un’altra persona per ripulirsi”.

Sempre dalla sua Alessia di Temptation Island ha fatto sapere di avere il coraggio di fare nome e cognome, a differenza di Lino. Poi ha aggiunto come abbia il coraggio di dire lasciarsi andare a false esternazioni. In ogni caso però non comprende quale sia il suo problema. L’ha invitato a ricordare che è stato lui a pubblicare la foto con un’altra persona non appena finito il programma. Dunque l’ha invitato a fare attenzione a quel che dice.

Le storie Instagram di Alessia di Temptation Island

Infine ha ripreso ancora un altro screen pubblicato da Lino, come potete leggere a seguire. Insomma pare proprio che i due non se le mandino a dire!