Una normale cena in un ristorante per Olly si trasforma in un “mini concerto” e tutto il locale canta con lui

In queste ore a diventare virale è stato un video con protagonista Olly. Il vincitore di Sanremo 2025 si è infatti esibito a sorpresa in un ristorante e ha così cantato con i clienti del locale.

Olly canta in un ristorante

Sono settimane frenetiche queste per Olly. Il giovane artista ha infatti vinto il Festival di Sanremo 2025 con la sua Balorda nostalgia, che è già stata certificata Oro e sta scalando le classifiche. Nel mentre il cantante ha annunciato due date evento all’Ippodromo di Milano, che hanno registrato il sold out in una manciata di minuti. Contemporaneamente Federico ha annunciato che, proprio per non rimandare i concerti in programma in primavera, non rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Al suo posto ci sarà il secondo classificato a Sanremo, Lucio Corsi, e di certo ne vedremo di belle.

Nel mentre qualche giorno fa, a Che Tempo Che Fa, il cantante ha parlato della sua vita post Festival e in merito ha dichiarato: “Dopo Sanremo le cose non sono cambiate troppo, sto cercando di fare quello che facevo prima. Mi alleno, vado a cena con gli amici, a trovare la famiglia. Cerco di vivere in modo normale”. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

In rete è diventato virale un video con protagonista Olly in cui vediamo l’artista esibirsi a sorpresa in un ristorante e cantare con i clienti del locale. Naturalmente il filmato ha fatto in breve il giro dei social, diventando virale sul web.

Federico nel mentre inizia a concentrarsi sul lungo tour che lo attende e che nei mesi e a venire lo porterà in giro in tutta Italia. Dopo i club e dopo le date evento a Milano, ci sarà anche una lunga leg di palasport e di certo non mancheranno tantissime emozioni.