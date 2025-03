Ospite a Pulp Podcast, il podcast di Fedez, Marco Masini rivela un retroscena inedito. Il cantautore era stato infatti contattato per realizzare la sigla del Grande Fratello, tuttavia ha rifiutato l’offerta.

Il retroscena su Marco Masini e la sigla del GF

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Marco Masini. Il celebre cantautore infatti è stato ospite della nuova puntata di Pulp Podcast, il podcast di Fedez, e nel corso della chiacchierata non sono mancate le risate e le riflessioni. Come sappiamo i due artisti solo poche settimane fa si sono esibiti insieme in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella delle cover e dei duetti, e insieme hanno presentato una rivisitazione della celebre Bella stronza. Il brano è stato poi rilasciato anche sulle piattaforme digitali e in questi giorni sta scalando le classifiche.

Nel mentre proprio a Pulp Fiction Marco Masini ha fatto una rivelazione inedita, che in queste ore ha destato la curiosità del web. Il cantautore infatti ha raccontato che nei primi anni 2000 era stato contattato per realizzare la sigla del Grande Fratello. Tuttavia Marco decise di rifiutare l’offerta e parlando dei motivi che lo spinsero a non collaborare con il reality show ha dichiarato:

“Sono stato contattato per fare la sigla del Grande Fratello. Dissi di no perché me lo chiesero quasi con obbligo. Erano gli anni 2000, era un momento drammatico, e mi dissi che non dovevo scendere a nessun tipo di compromesso. Il direttore generale mi disse che se volevo superare quel momento dovevo fare la sigla di questo nuovo format, che sarebbe andato in tutto il mondo. Però per partito preso non lo feci”.

Il retroscena raccontato da Marco Masini naturalmente non è affatto passato inosservato e di certo le sue parole stanno già facendo il giro del web.