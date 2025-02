Il ritorno di Jennifer Lopez in live. Insieme a lei nel corpo di ballo anche Giuseppe Giofrè

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali a causa della separazione da Ben Affleck (e non solo), Jennifer Lopez è tornata live e a ballare al suo fianco con lei c’era l’ex di Amici Giuseppe Giofrè. Sul web è spuntato un video.

Jennifer Lopez torna live con Giuseppe Giofrè

Tra le notizie musicali della giornata, non è sfuggita quella che riguarda il ritorno sulle scene musicali di Jennifer Lopez. Solo a maggio aveva annullato il suo tour estivo, in un 2024 piuttosto turbolento per lei sia nel privato che nel lavoro.

Nell’ultimo anno infatti Jennifer Lopez si è trovata ad avere a che fare con il divorzio da Ben Affleck, ma anche un film che non ha soddisfatto troppo e un album nuovo che ha fatto parecchia fatica a ingranare. Nonostante ciò, però, a distanza di tempo, la cantante ha fatto il suo ritorno sul palco ad Abu Dhabi giovedì come parte di Saadiyat Nights. Il tutto con l’intenzione di scrollandosi di dosso il dolore e dedicarsi alla musica.

Nel corso della serata, Jennifer Lopez ha eseguito alcuni dei suoi più grandi successi e non sono mancati anche momenti di riflessioni personali dopo quanto affrontato recentemente. Nel palco con lei, però, tanti di noi hanno notato la presenza di Giuseppe Giofrè. Il ballerino, ex amici, è tornato dunque al lavoro con la nota popstar. E sul web il video della loro esibizione è cliccatissimo e commentato da tutti….

Già in passato c’è da dire che Giuseppe Giofrè ha avuto il piacere di lavorare con Jennifer Lopez e questo “sodalizio” sembra essersi rinnovato, per la gioia di molti!

Le parole di Jennifer in live

La cantante si è concessa anche una chiacchierata con il pubblico e ha parlato d’amore. In un momento piuttosto sentito della sua vita privata ha voluto condividere un pensiero con i presenti:

“Quando si tratta di amore, nessuno di loro è una favola. Questo è ciò che ti vorrebbero far credere quando sei piccolo. Lo pensavo. Pensavo che quando ero giovane, l’amore fosse questa cosa meravigliosa che mi sarebbe successa. Ma crescendo, ho capito che l’amore è qualcosa di molto diverso”, ha detto Jennifer Lopez.

“L’amore è mantenere la parola data, l’amore è onorare il tuo impegno, l’amore è gentilezza, considerazione, coerenza e sentirsi al sicuro e protetti. Ecco cos’è l’amore”, dichiarazioni che hanno scatenato l’applauso del pubblico. Nonostante quanto affrontato, però ha imparato qualcosa: “Nei momenti bui, hai due scelte: puoi lasciare che ti distrugga e ti faccia fuori, oppure puoi lasciare che ti aiuti a crescere e a migliorare. Io scelgo di migliorare“.

Insomma Jennifer Lopez ha deciso di ripartire alla grande e di farlo da sé!