In queste ore a diventare virale sui social è stato il coreografo del video di Chiamo io chiami tu di Gaia, che in passato ha curato anche la clip di Tuta gold di Mahmood, e non solo.

Chi è il coreografo di Gaia

Quest’anno a salire sul palco del Festival di Sanremo 2025 è stata anche Gaia, che ha presentato la canzone Chiamo io chiami tu. In questi giorni dunque il pubblico sta ascoltando a ripetizione il brano, che ha tutte le carte in regola per diventare un vero tormentone. Nelle ultime ore però sui social è accaduto qualcosa che ha destato la curiosità dei più.

In rete sta infatti girando un filmato proveniente dalle registrazioni del video del pezzo sanremese dell’ex allieva di Amici. Ad attirare l’attenzione è stato il coreografo del brano, Carlos Diaz, che conta i tempi con quelle che, all’apparenza, sembrerebbero essere parole a caso. A quel punto la clip è diventata virale sui social e in molti sono rimasti incuriositi da questo strano metodo. Quello che però in molti non sanno è che quello usato dal coreografo, che in passato ha curato anche il video di Tuta gold di Mahmood, è uno degli stili più innovativi e originali di sempre.

Carlos Diaz infatti è noto ai più per non contare i tempi come nella danza tradizionale. Al contrario, il coreografo scelto da Gaia usa suoni onomatopeici per guidare i ballerini. In questo modo si rende il movimento più istintivo e naturale ed è più semplice per gli artisti memorizzare i passi. Quelle usate dal coreografo dunque non sono affatto parole a caso, come in molti hanno ipotizzato, ma si tratta di suoni specifici che facilitano il lavoro ai ballerini.

Chiamo io chiami tu intanto continua a far scatenare il pubblico e di certo nei mesi a venire sentiremo ancora parlare molto di questo brano.