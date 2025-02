Yulia Bruschi avvistata con il suo ex Simone: lei non ci sta, interviene sui social e dà la sua versione dei fatti

In questi giorni si è parlato di un riavvicinamento tra Yulia Bruschi e il suo ex Simone, dopo che i due sono stati avvistati insieme. Adesso la modella interviene sui social e dà la sua versione dei fatti.

Parla Yulia Bruschi

In questi giorni si è molto discusso di Yulia Bruschi. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti di recente è stata avvistata insieme al suo ex fidanzato e a quel punto si è iniziato a parlare di un presunto riavvicinamento tra i due. Lo stesso Simone ha lasciato intendere di aver ripreso a frequentare la modella e a quel punto è scoppiato il caos. Yulia infatti attualmente è ancora impegnata con Giglio, che però è ancora recluso all’interno della casa. In attesa di scoprire come il gieffino reagirà agli ultimi gossip emersi, la Bruschi poco fa ha deciso di intervenire e con un lungo post sui social ha dato la sua versione dei fatti. Smentendo categoricamente di aver tradito Giglio, Yulia ha affermato:

“Tutto ciò è frutto di una vendetta personale, completamente architettata. Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione si insinua costantemente e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio. Io sono sicurissima della mia scelta e mai è stata messa in dubbio. Non voglio più che insinui un presunto tradimento perché non c’è mai stato e mai ci sarà”.

Ma non è finita qui. Facendo chiarezza anche sul suo rapporto con l’ex Simone,. Yulia Bruschi aggiunge: “Non c’è nessun ritorno! Ad oggi non c’è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile. Non voglio che mi si venga associata alla figura di questa persona. […] Ho peccato di ingenuità nel credere che questa persona fosse sulla mia stessa lunghezza d’onda e nel mentre mi utilizzava e mi ‘vendeva’”.

Stasera intanto Giglio verrà messo al corrente della situazione e di certo il pubblico attende con ansia la sua reazione.