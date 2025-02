Olly ha spiegato il motivo per cui non ha ancora accettato l’Eurovision

Ospite a Stasera c’è Cattelan su Rai 2, Olly ha rivelato i motivi per cui non ha ancora accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision.

Perché Olly non ha ancora preso una decisione sull’Eurovision

Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, è stato ospite ieri sera a Stasera c’è Cattelan su Rai 2, dove ha parlato della possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Il cantante ha spiegato di non aver ancora preso una decisione definitiva e ha rivelato i motivi per cui ha preferito prendersi del tempo prima di accettare.

“Devo capire un po’ cosa fare”, ha dichiarato Olly. “Ho 23 anni e ho fatto passi lenti nella mia carriera, dicendo anche dei no. Non voglio dire no a quello che viene da qui, ma devo riflettere.”

Il nodo principale riguarda il suo tour, che si svolgerà proprio nel periodo dell’Eurovision e che ha già registrato diversi sold out. “A maggio c’è il mio tour, sold out da tanto tempo. Con estremo rispetto so quanto l’Eurovision sia una cosa bella, importante e grande. Ma il problema è che ho delle date fissate in quel periodo. Sto valutando per questo motivo.”

Il cantante ha sottolineato quanto sia consapevole dell’importanza dell’evento e dell’opportunità che rappresenta. “È un’opportunità gigantesca e sarei orgogliosissimo di partecipare. Non ho ancora preso una decisione, ma lo sto facendo con estremo rispetto. Il mio pubblico lo rispetto perché mi ha portato dove sono ora, quindi sto valutando anche questo aspetto.”

Olly ha poi aggiunto che ha ancora qualche giorno per decidere. “Ho una settimana per decidere, oggi è martedì, quindi fino a domenica ho tempo per pensarci.” Quando Cattelan gli ha chiesto se, in caso di rinuncia, sarebbe stato Lucio Corsi a rappresentare l’Italia, il cantante ha risposto con sincerità: “Non ho idea. Non so come funziona.”

Ora i fan sono in attesa di scoprire la decisione di Olly: sceglierà di rinunciare al suo tour per salire sul palco di uno degli eventi musicali più seguiti al mondo, oppure resterà fedele agli impegni presi con il suo pubblico?