Nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Pierina Paganelli

Il caso Pierina Paganelli torna sotto i riflettori con un nuovo capitolo giudiziario. Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata formalmente iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero. La notizia è stata diffusa dalla trasmissione Quarto Grado, che ha aggiornato sul percorso dell’inchiesta e sugli sviluppi giudiziari in corso.

Il ruolo della moglie nelle indagini

Secondo la Procura di Rimini, Bartolucci potrebbe aver agevolato il marito durante le indagini, fornendo indicazioni su come rispondere agli interrogatori e orientando le testimonianze a favore di Dassilva. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un passaggio formale che aggiunge complessità all’inchiesta e chiarisce il coinvolgimento familiare nella vicenda.

Terza persona indagata nel caso

Con Bartolucci salgono a tre le persone formalmente indagate. Prima di lei, Louis Dassilva e Manuela Bianchi, amante dell’uomo e vicina di casa, erano già state inserite nel registro degli indagati. Bianchi è anche nuora della vittima, essendo sposata con il figlio della 78enne, Giuliano Saponi, intrecciando ulteriormente i legami familiari al centro dell’inchiesta.

Il delitto e le prime indagini

Louis Dassilva era stato arrestato il 16 luglio 2024, dopo quasi nove mesi di indagini serrate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sera del 3 ottobre 2023, Pierina Paganelli fu uccisa con 29 coltellate nel garage del suo appartamento in via del Ciclamino a Rimini. Bartolucci, secondo la Procura, avrebbe suggerito al marito quali alibi fornire alla Squadra Mobile e al pubblico ministero, influenzando le dichiarazioni sui suoi movimenti quella sera.

Prossimi sviluppi in tribunale

Il caso tornerà in aula lunedì prossimo, con l’obiettivo di chiarire ulteriormente il ruolo di Valeria Bartolucci nelle fasi immediatamente successive al delitto. La vicenda, già al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, si arricchisce di nuovi elementi, mostrando quanto le dinamiche familiari e relazioni personali abbiano influenzato gli eventi e le indagini.