Debora Parigi | 4 Luglio 2023

Ci sono altri particolari sulla presunta rissa vip scoppiata in un noto locale della Sardegna che ha coinvolto Oriana e Daniele

Ecco cosa è successo nella rissa in cui erano coinvolti Oriana e Daniele con Micol e Giaele

Vi abbiamo parlato oggi di una rissa che è scoppiata ieri sera al Ritual, un famosissimo ed esclusivo locale della Costa Smeralda, in Sardegna. In pratica ci sarebbe stato un acceso litigio tra Daniele da una parte e Oriana, Micol e Giaele dall’altra. Chi era presente ha detto che le tre donne sarebbe state invitate poi a uscire dal club. Ma adesso spunta un altro nome e cioè quello di Soleil Sorge.

Uscita questa notizia della lite, sul web sono arrivate molte nuove segnalazioni ricche di particolari. Proprio Soleil sarebbe stata coinvolta, ma a sua insaputa perché non è stata realmente colpa sua. Amedeo Venza, infatti, nelle sue storie ha fatto sapere: “Comunque tutto è partito da Micol che avrebbe aizzato Oriana dicendole che Daniele stava parlando con Soleil e l’amica. Tant’è che Daniele e Micol hanno litigato e si sono tolti il segui”.

Maggiori dettagli sono stati invece riportati da Deianira Marzano che ha pubblicato una serie di messaggi che le sono arrivati in direct. A scrivere è stata una testimone vip presente nel locale e che ha visto tutta la scena. Ma ha voluto l’anonimato. Ecco le sue parole: “È iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo e Oriana ha iniziato dal nulla a insultare Chadia, che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati. Volavano cocktail ecc. Al che Soleil è andata via per evitare robe imbarazzanti. Dovevi vedere Micol che faceva la spavalda, tutto d’un tratto sembrava ‘posseduta’”.

La vip ha continuato nel racconto: “Dopo poco vedo Daniele che arriva al tavolo e gli chiedo come stesse e che forse era il caso che andassero prima di creare problemi a tutti. Neanche il tempo di dirlo che è arrivata Oriana facendo un casino al tavolo. Poi è andata dritta con le mani in faccia a Daniele picchiandolo e urlando cose random. Io mi sono allontanata subito senza avere nulla a che fare. Ma loro si sono azzuffate e poi le hanno ‘invitate’ fuori dal locale”.