Oriana e Luca hanno ricevuto la diffida dallo staff di Nikita: la loro reazione (VIDEO)

Debora Parigi | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Oriana e Luca parlano della diffida da parte dello staff di Nikita

Come vi abbiamo dato notizia ieri, lo staff di Nikita Pelizon ha fatto sapere di aver diffidato Oriana Marzoli e Luca Onestini. Il motivo sono i continui attacchi da parte dell’influencer e dell’ex tronista nei suoi confronti. Infatti, proprio Giulia, amica di Nikita, ha dichiarato a Mondo TV:

“Sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda. Nikita è seguita h24. […] Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti. Abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi. Abbiamo diffidato Luca Onestini e Oriana Marzoli, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati”.

Questa diffida a quanto pare è arrivata a Oriana Marzoli e Luca Onestini poiché oggi entrambi ne hanno parlato, anche se non in termini diretti. Seduti al bancone della cucina, questa mattina Oriana ha detto a Luca di Nikita che era andata da lei a farle una domanda. Lei all’inizio ha fatto finta di non aver sentito, ma poi ha dovuto rispondere. Ma ha fatto notare la stranezza nel prima diffidarla e poi parlarle come se non fosse successo niente. Ha infatti detto: “Io dico, mi arriva il tuo regalo ieri, e oggi mi parli come se niente fosse?”

Questa cosa della diffida da parte della famiglia di Nikita è veramente imbarazzante#gfvip #oriele pic.twitter.com/QfLZ1gIDjO — sisonokevin (@_soleilandia_) February 23, 2023

“Il regalo” è un modo dire ironico che sta a significare la diffida ricevuta nella giornata di ieri. Ovviamente quanto accaduto sta dividendo il pubblico del Grande Fratello tra chi è schierato dalla parte di Nikita e chi dalla parte di Oriana. E ne stanno parlando anche i supporter di tutti gli altri vipponi, poiché come sappiamo la Casa è divisa in due gruppi ben distinti che vedono le due vippone nelle fazioni opposte.