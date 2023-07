NEWS

Gabriela e Giuseppe insieme dopo Temptation Island?

Filippo Bisciglia l’aveva detto che la puntata di ieri sera di Temptation Island sarebbe stata scoppiettante e così è stato. Dopo il falò di Davide Rosati e Alessia Bottiglia, anche Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo hanno avuto la resa dei conti finale. Ma dopo il programma sono tornati insieme? Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe proprio di sì.

Ma andiamo per ordine, di modo da spiegarvi bene il tutto. Cosa è successo da arrivare a ciò? Vi domanderete. Durante le prime due puntate di Temptation Island Giuseppe ha stretto una bella sintonia con la single Roberta. Nel momento in cui però ha visto che la sua fidanzata Gabriela ha fatto altrettanto con il tentatore Fouad, ha perso le staffe. Specie nel momento in cui al falò ha visto dei video dei due appartati in stanza da letto a baciarsi.

Questo ha spinto Giuseppe a chiedere subito il falò di confronto immediato a Temptation Island, tra lacrime e rabbia. In sua difesa, durante il faccia a faccia, Gabriela ha dichiarato di aver sopportato fin troppo. Alla fine della fiera i due hanno lasciato i rispettivi villaggi da separati.

Filippo Bisciglia, però, prima di concentrarsi sulle altre coppie di Temptation Island ha fatto un appunto. Il conduttore ha spiegato che per loro non era ancora finita, poiché scopriremo dell’altro. Un qualcosa che ha definito “inaspettato”, che scopriremo presto.

Secondo le indiscrezioni Bisciglia farebbe riferimento al ritorno di fiamma tra Giuseppe e Gabriela dopo Temptation Island. C’è da dire che nelle scorse settimane Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione sulla coppia, in cui qualcuno sosteneva che stanno insieme, vanno d’amore e d’accordo e avrebbero fatto tutto solo per apparire.

Vedremo se nella puntata finale di Temptation Island Gabriela e Giuseppe confermeranno o meno il loro ritorno di fiamma.