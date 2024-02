NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

Grande Fratello

Si torna a parlare dei Perletti al Grande Fratello. Nel corso della diretta di questa sera infatti Mirko Brunetti ha rivelato cosa ha fatto sotto le coperte con Perla Vatiero.

La confessione di Mirko Brunetti

Una saga senza fine quella dei Perletti, che ormai da ben 10 mesi fanno discutere il web. Come sappiamo solo la scorsa settimana Mirko Brunetti è tornato nella casa del Grande Fratello per diversi giorni, durante i quali ha avuto modo di recuperare il suo rapporto con Perla Vatiero. Lunedì sera, come se non bastasse, nel corso della diretta i due hanno avuto modo di avere l’ennesimo confronto e così è finalmente avvenuto il tanto atteso ritorno di fiamma.

Mirko e Perla infatti si sono confessati a vicenda il proprio amore e tra loro non è mancato anche il bacio. Tuttavia nelle ultime ore in molti hanno criticato l’ex gieffino. Brunetti è stato infatti accusato di aver messo poca passione nel bacio con la Vatiero e non sono mancate anche pesanti insinuazioni. Secondo qualcuno l’ex volto di Temptation Island non sarebbe realmente interessato alla sua compagna e avrebbe dunque programmato il tutto.

Anche stasera, nel corso della nuova diretta, si è tornati a parlare di quanto accaduto, quando a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Spazientito e stufo delle numerose critiche, Mirko Brunetti ha rivelato cosa ha fatto sotto le coperte con Perla Vatiero e ha così affermato: “Il limone ce lo siamo dati sotto le coperte”.

"il limone ce lo siamo dati sotto le coperte"

LO SAPEVOOOOO#perletti pic.twitter.com/lzq8sjemXu — Micaela⭐ (@Michi01328) February 21, 2024

Naturalmente non è mancata la gioia dei Perletti, che in questi minuti stanno commentato entusiasti sui social il ritorno di fiamma tra Mirko e Perla.