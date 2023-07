NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Amici 22 Lorella Cuccarini

La gioia di Lorella Cuccarini per Angelina Mango

Momento d’oro questo per Angelina Mango e la sua ex insegnante Lorella Cuccarini gongola, giustamente. La cantante uscita dalla scuola di Amici 22 si sta togliendo davvero tante soddisfazioni. Non ultime per ordine d’importanza gli oltre 17 milioni di stream (sta per raggiungere i 18 in realtà) su Spotify con Ci pensiamo domani e la conquista del primo Disco di Platino.

Una soddisfazione immensa per la giovane artista che, sui social, ha condiviso un tenero scatto di lei da bambina: “Oh, sta qua ha fatto il Disco di Platino”, ha scritto incredula Angelina.

Il post di Angelina Mango su Instagram

A commentare poco dopo la prof di Amici 22, Lorella Cuccarini: “Dajeeee”, seguito dall’emoji fiamme e un cuore rosso. A sua volta la cantante ha risposto con delle emoticon del sole.

Il botta e risposta tra Lorella Cuccarini e Angelina Mango

Ma non solo, perché sempre Lorella Cuccarini non si è limitata a commentare il post di Angelina Mango. Su Twitter, per esempio, la showgirl ha pensato bene di condividere il post della sua pupilla. Ad accompagnare il tutto sempre le emoji delle fiamme.

Da professoressa Lorella Cuccarini non può che essere orgogliosa della sua allieva Angelina Mango. C’è da dire, tra l’altro, che la docente prima di Amici 22 già conosceva la cantante di Maratea. Come svelato su Instagram in occasione del lancio della puntata “Dimmi di te”, Lorella aveva avuto modo di ammirarla diversi anni fa a un evento in Puglia e ne era rimasta colpita.

Ritrovarla ad Amici 22 è stata una grande fortuna per Lorella Cuccarini, che non si è lasciata sfuggire l’opportunità di seguirla da vicino e aiutarla nel suo percorso di crescita personale e artistica. Angelina Mango di questo è sempre stata grata alla sua insegnante.