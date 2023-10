Spettacolo

Nicolò Figini | 1 Ottobre 2023

La critica dell’ex di Oriana Marzoli

Come sappiamo bene qualche giorno fa Oriana Marzoli ha abbandonato il Gran Hermano, anche se Daniele Dal Moro avrebbe rivelato che la produzione l’avrebbe costretta ad andarsene. Il fidanzato ha affermato che verranno presi dei provvedimenti legali e ha lanciato accuse pesanti a chi lavora all’interno della trasmissione.

Le notizie, però, non finiscono qui perché anche un ex fidanzato di Oriana ha rotto il silenzio nel corso di un’intervista durante un programma andato in onda ieri su Telecinco. Stiamo parlando di Ivan Gonzalez, il quale ha dato il proprio pensiero sul comportamento dell’ex vippona. Si è detto poco sorpreso del suo abbandono al Gran Hermano Vip:

“Se ho buoni rapporti con lei? Dipende, non so quello che può dire. Io mi sono sempre comportato bene con lei, così come con tutte le persone. Oriana è stata parte della mia vita nel passato.

Abbiamo vissuto momenti belli, altri brutti. Però alla fine di tutto credo che questa sia la vita. Siamo stati un anno e mezzo insieme, ma con alcuni intervalli”.

L’ex di Oriana Marzoli ha continuando dichiarando che lei ha un forte temperamento e che “bisogna sapersi comportare, soprattutto con persone che lavorano“. Ha affermato che i propri pensieri possono essere espressi in vari modi e non bisogna insultare chi è lì a lavorare anche per te.

Nonostante non si sappiano ancora i motivi esatti per i quali ha preso la decisione di lasciare il programma, Ivan conclude dicendo di non esserne sorpreso. Queste le dichiarazioni complete riportate anche da Biccy. Seguiteci ancora per non perdervi tante altre news.