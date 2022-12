Oriana imita Antonella e lei non la prende benissimo (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 16 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’imitazione di Oriana Marzoli che veste i panni di Antonella Fiordelisi

Come vi abbiamo già raccontato, in questi giorni nella Casa del GF Vip 7 è tempo di imitazioni. Come detto dal Grande Fratello, i vipponi devono imitare in modo ironico un loro compagno di avventura sia nel vestirsi che nell’atteggiamento. Dopo che Antonino Spinalbese aveva vestito i panni di Giaele De Donà, facendo divertire tutti, era toccato ad Antonella Fiordelisi imitare Oriana Marzoli.

Questa imitazione, come abbiamo visto, ha suscitato l’idignazione del web. E anche dentro la Casa non tutti si sono divertiti. Antonella, infatti, ha messo parrucca bionda, occhiali da sole e ha indossato solo reggiseno e perizoma con una minigonna trasparente. E si è messa a fare esercizi fisici col lato B scoperto. Questa scena è stata considerata completamente irrispettosa e fuoriluogo e quindi aspramente critica.

Come in tanti aspettavano, oggi Oriana Marzoli ha reso pan per focaccia e ha fatto lei l’imitazione di Antonella Fiordelisi. In particolare l’influencer venezuelana ha posto l’accento sul piangere continuo della schermitrice, il vittismismo che spesso fa in puntata e non solo. Così si è messa a piangere per ogni sciocchezza e ha fatto ironia sulla questione che lei piange senza lacrime. Poi improvvisamente cambia umore perché le viene detto che c’è un aereo per lei.

Come si nota dal video, che potete vedere QUI, la Fiordelisi non ha preso benissimo questa imitazione di Oriana. Infatti, sul finale, la vediamo passare molto seria e anche un po’ scocciata. La maggior parte del pubblico, però, si è schierata dalla parte della Marzoli, specialmente dopo l’imitazione di ieri. Tra l’altro proprio quell’imitazione ha portato Edoardo Donnamaria ad arrabbiarsi molto con la fidanzata trovando il suo comportamento esagerato e totalmente inopportuno. In particolare ha visto mancanza di rispetto verso di lui quando appunto ha deciso di mostrarsi svestita per quell’imitazione.