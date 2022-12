NEWS

Andrea Sanna | 16 Dicembre 2022

Un gioco da parte del GF Vip finisce male per Antonella Fiordelisi. La sua imitazione di Oriana fa infuriare (e non poco) Edoardo

L’imitazione di Antonella Fiordelisi

Un gioco finito male, anzi malissimo! Ieri il Grande Fratello ha voluto mettere alla prova i vipponi e ha chiesto ad alcuni di loro di imitare un preciso concorrente. Ad Antonella Fiordelisi, nemmeno a dirlo (che caso!), è stata assegnata Oriana Marzoli, sua “acerrima nemica” ormai da qualche settimana.

Antonella Fiordelisi è stata richiamata in confessionale ed è lì che la produzione le ha comunicato quale sarebbe stata la sua imitazione. Lei una volta uscita è corsa in camera, felice di ciò che stava per fare. Probabilmente voleva togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Edoardo Donnamaria ha chiesto curioso, ma la vippona è parsa misteriosa e ha iniziato a spogliarsi, restando in bikini, inizialmente: “Esco così”.

Sempre più intenzionata a fare l’imitazione, Antonella Fiordelisi ha continuato la preparazione, ma Edoardo l’ha redarguita subito di coprirsi, per poi dirle a chiare lettere: “Dai, non fare la tr***”. Lei ha risposto dicendo che non stava facendo niente di male e ha così dato il via alla sua parodia.

Più volte Donnamaria ha cercato di intervenire, coprendola, poiché secondo lui il look era esagerato e non ha trovato carino il gesto della sua fidanzata. Antonella Fiordelisi, però, non gli ha dato retta e dunque sono arrivati allo scontro. (VIDEO QUI)

Edoardo Donnamaria si è isolato nel van. Antonella Fiordelisi è andata da lui per chiedergli che avesse. Il ragazzo dunque ha replicato: “Dovresti sapere cosa mi ha dato fastidio. Antonè lasciami stare, mi hai mancato di rispetto. Io con una che fa così non ci voglio stare. Ti sembra normale? Ti sei messa a 90 con accanto Antonino….Fai il c***o che ti pare e la scema con chi vuoi”, per poi dirle chiaramente: “Lasciami solo”. Lei ha insistito, sottolineando di non aver fatto nulla di male. Si trattava solo ed esclusivamente di una imitazione.

Ma il romano non è parso proprio dello stesso avviso. Così hanno iniziato a discutere animatamente. Tra l’altro Donnamaria ha anche spiegato che non si tratta solo dell’imitazione di Oriana, ma anche di altri aspetti che continuano a infastidirlo. Fino a che lei non ha lasciato il van: “Vuoi solo fare la vittima”, per poi sbattere lo sportellone e tornare in Casa. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

A seguire Antonella Fiordelisi si è sfogata con Charlie Gnocchi (VIDEO) e Luca Onestini, delusa dopo quanto accaduto (VIDEO). Mentre Edoardo ne ha parlato un po’ con gli altri vipponi, da Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia e così via. Il ragazzo ha manifestato la sua scelta di voler stare lontano da lei, con l’intenzione (a ora) di voler chiudere: “Io avevo visto altro in lei” (VIDEO). I due per tutta la sera non si sono minimamente considerati e anche nella notte hanno dormito in letti separati.

Sarà davvero la fine per i Donnalisi? O è solo uno dei tanti momenti complicati affrontati dalla coppia? Vediamo nella giornata odierna cosa accadrà tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.