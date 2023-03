NEWS

L’insinuazione di Oriana Marzoli

Non sono ore semplici queste per Oriana Marzoli. Come ormai tutti sappiamo infatti ieri Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7, e ha dovuto lasciare la casa senza poter salutare nessuno dei suoi compagni, inclusa l’influencer, con la quale ha iniziato una conoscenza. La Vippona da ieri sera è dunque giù di morale, non avendo avuto modo di poter riabbracciare l’ex tronista per l’ultima volta. Nel mentre però sui social sta girando un video che sta attirando l’attenzione del web, e che risale a pochi minuti prima dell’espulsione di Dal Moro. Nel filmato in questione vediamo proprio Oriana, mentre chiacchierava con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, fare un’insinuazione su Daniele. Ma non solo. Poco dopo come se non bastasse la regia ha prontamente censurato il discorso, e ha chiamato i Vipponi in confessionale.

Naturalmente il breve video ha fatto il giro dei social in pochi minuti, e numerose sono state le speculazioni da parte degli utenti. Importante precisare però che non è ben chiaro di cosa stessero parlando Oriana ed Edoardo, e nonostante le diverse teorie degli utenti non sappiamo a cosa i due si riferissero in realtà.

In queste ore nel frattempo Daniele Dal Moro è tornato sui social e alcuni suoi movimenti non sono passati inosservati. In particolare l’ex Vippone ha già fatto un lungo sfogo, nel quale ha promesso che a breve farà delle succulente rivelazioni. Ma non solo. Daniele ha anche iniziato a seguire diversi concorrenti di questa edizione, fatta eccezione di Oriana Marzoli. In più Dal Moro ha anche pubblicato il video che avrebbe comportato la sua squalifica dal gioco, e in molti si chiedono già cosa potrebbe rivelare nelle prossime ore l’ex tronista.

La domanda che più di tutte assilla i fan è però: cosa accadrà tra Daniele e Oriana dopo il Grande Fratello Vip 7? Solo il tempo tuttavia ce lo dirà.