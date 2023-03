NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Elenoire Ferruzzi su Nikita

Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 il rapporto tra Nikita Pelizon ed Elenoire Ferruzzi è sempre stato fatto di alti e bassi e si sono trovate spesso l’una contro l’altra. Anche una volta finito il programma Elenoire in varie interviste (tra cui una proprio a noi di Novella2000.it) ha espresso pensieri precisi sull’ex coinquilina. E non di certo teneri.

Ma qualcosa dev’essere cambiato negli ultime settimane e giorni da portare Elenoire Ferruzzi a cambiare idea su Nikita Pelizon. Ebbene sì avete compreso perfettamente. Nessuno l’avrebbe mai detto, probabilmente, ma a quanto pare è successo. Sui social la Ferruzzi si è lasciata andare a qualche confidenza:

“Sarò molto sincera e sapete che lo sono sempre sia nel bene che nel male”, così ha esordito Elenoire Ferruzzi su Instagram, nell’immagine pubblicata come post.

Da qui le sue considerazioni sulla Pelizon a poco dalla finale del GF Vip: “Credo che Nikita sia stata un’ottima giocatrice ed una grande concorrente del GF. Indipendentemente dai dissapori che ci possono essere stati fra di noi. Tensione che infine grazie ai miei atteggiamenti sbagliati mi hanno portato all’eliminazione dal gioco. Ciò non toglie che io non provi stima in questo momento per questa ragazza che, comunque, all’interno della casa si è sempre comportata con educazione e rispetto. Senza mai scaturire in scene da pescivendola”.

Infine Elenoire Ferruzzi ha scritto ancora: “Sei mesi da reggere all’interno di quel contesto sono veramente duri. La sensibilità e la forza vengono messi a dura prova, e solo noi possiamo saperlo, quindi complimenti Nikita”.

Il post su Instagram di Elenoire Ferruzzi

Il pubblico è rimasto davvero sorpreso da questo post di Elenoire Ferruzzi e una parte di loro si è detto d’accordo con le sue parole su Nikita Pelizon. Che ne pensate? Diteci la vostra!