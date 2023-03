NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2023

GF Vip 7

Il gesto social di Daniele Dal Moro

Ieri pomeriggio è arrivata una notizia inaspettata, che ha lasciato il web senza parole. Daniele Dal Moro è stato infatti squalificato dal Grande Fratello Vip 7, per aver utilizzato “espressioni volgari e tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così lasciato la casa, senza nemmeno avere la possibilità di salutare i suoi compagni d’avventura, e in particolare Oriana Marzoli, con la quale da diverse settimane ha dato il via a una conoscenza seria. In queste ore nel mentre Daniele ha fatto ritorno sui social, e una volta rientrato in possesso del suo telefono ha prontamente fatto un lungo sfogo, che non è passato inosservato. Queste le dichiarazioni di Dal Moro:

“Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi, ,a voglio trovare un tempo nostro per farlo. Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio Grande Fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”.

Ma non è finita qui. Daniele Dal Moro infatti ha iniziato a seguire su Instagram diversi Vipponi del Grande Fratello Vip 7, ma a mancare all’appello è proprio Oriana Marzoli. Attualmente infatti l’ex tronista non ha ancora messo il follow all’influencer, e in molti si chiedono cosa accadrà tra i due quando il reality volgerà al termine.

Daniele e Oriana avranno modo di proseguire la conoscenza anche fuori dalla casa? Non resta che attendere per scoprirlo.