Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

GF Vip 7

Il video pubblicato da Daniele Dal Moro

Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello Vip 7. E stavolta per nulla piacevole. Ieri nel pomeriggio Daniele Dal Moro è stato squalificato dal reality show. Il ragazzo, secondo quanto si legge dal comunicato, avrebbe ricevuto numerosi richiami e la scelta pare sia stata inevitabile. I vipponi sono rimasti spiazzati e spesso nel corso della serata ne hanno parlato tra loro.

A seguito delle primissime parole nelle storie e nel post, Daniele Dal Moro ha anche condiviso il video che avrebbe sancito la sua squalifica. Nel filmato in questione vediamo lui e Oriana parlare, almeno all’inizio per poi punzecchiarsi a vicenda. Daniele, sempre dal filmato, ha chiesto poi alla ragazza di toglierle le mani dalla faccia, la Marzoli ha continuato. Poi c’è stato il festo di Dal Moro che avrebbe provocato tutto il resto, così come alcune affermazioni fatte sempre a seguito della diretta.

E comunque ad inizio scena è Oriana a mettere le mani in faccia a Daniele perché per lei niente provvedimenti ? Esiste anche la violenza fisica sull’uomo anche se in questo caso non c’è in ambe due le parti #Gfvip #nikiters #gintonic #denzzers #donnalisi pic.twitter.com/yn9u1aMbsM — Soqquadro (@gicarestik2) March 17, 2023

Per intero Daniele Dal Moro ha pubblicato l’intera clip. Nell’ultima parte, però, ha voluto spendere anche delle parole. Dichiarazioni precise dove si discolpa dalla presa di posizione del Grande Fratello. Anzi suggerisce persino di chiedere a Oriana Marzoli se davvero le ha fatto qualcosa di male: “Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da 5 mesi… allora non chiamatelo reality. Andate a chiederlo a Oriana se le stavo facendo male!”, ha concluso lapidario.

La storia Instagram di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro sostiene dunque si sarebbe trattato solo di un gioco tra lui e Oriana Marzoli e che la scelta di squalificarlo sarebbe stata troppo dura. Come abbiamo ripreso anche nel precedente articolo, Daniele ha lasciato intendere di non trovarsi d’accordo. A detta sua in tante altre occasioni avrebbero dovuto applicare un provvedimento disciplinare.

Vedremo se Daniele Dal Moro tornerà sui social e come risponderà il Grande Fratello dopo l’accaduto e le parole dell’ormai ex vippone.