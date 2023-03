NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Oriana Marzoli e Luca Onestini

Una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Oriana Marzoli. In breve tempo infatti l’influencer ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua simpatia e il suo carattere forte e già in molti si chiedono cosa accadrà nelle ultime settimane del suo percorso. Come sappiamo col trascorrere del tempo la Vippona è anche finita spesso al centro di diverse discussioni, e all’interno della casa sembrerebbe aver trovato anche una persona speciale: Daniele Dal Moro. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha riportato l’influencer sudamericana al centro dell’attenzione.

Ieri sera infatti Oriana Marzoli stava chiacchierando con Luca Onestini, quando a un tratto i due hanno iniziato a parlare di Milena Miconi. A quel punto i Vipponi si sono scagliati contro l’attrice a causa del vino e Oriana ha così affermato:

“Questa st**nza…posso dirti non m’interessa parlarne. Ti prego, che noia”.

In queste ore nel mentre Oriana Marzoli si è anche scontrata con Daniele Dal Moro, a causa di Martina Nasoni. Tutto è iniziato quando le due Vippone si sono ritrovate a parlare, per la prima volta in tranquillità, confrontandosi tra loro. A un tratto a essere tirato in ballo è stato proprio Daniele, che nel mentre ha assistito alla scena da lontano. Poco dopo però l’ex tronista di Uomini e Donne si è infuriato proprio con Oriana, e a quel punto ha sbottato affermando:

“Lasciamo perdere. Ti faccio una domanda, di cosa stavi parlando? Parlavi di me. Ok, tu con me non ci parli più. Benissimo, non ho dubbi perché non ho niente da nascondere. Con me non ci parli più, fine. Te lo dico tassativo, non ho voglia di discutere. Ti parlerò a fine programma, qui dentro no. E non ho voglia di spiegare”.