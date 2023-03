NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2023

GF Vip 7

Luca Onestini aiuta Oriana Marzoli

Sono state ore intense, le ultime, per Oriana Marzoli. Come abbiamo visto infatti l’influencer sudamericana ha avuto una forte discussione con Daniele Dal Moro, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Proprio nella giornata di ieri, l’influencer ha origliato un confessionale dell’ex tronista di Uomini e Donne, e in seguito ha spifferato a Edoardo Donnamaria quello che avrebbe sentito. Queste le dichiarazioni di Oriana in merito: “Sta in confessionale. Ha detto che in realtà non vuole stare con me, solo che se mi lascia passa come un figlio di…Lo sta dicendo in confessionale. Sta parlando con l’autore. Ha detto: ‘Se la lascio si mette a piangere. Questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo per continuare qua dentro. Questo Grande Fratello lo vince una come Oriana, ma pensi che sono stupido? La lascio e lei si mette sul letto a piangere, e poi lunedì passo come un figlio di…’. L’ho sentito”.

Poco dopo tra i due c’è stata un’accesa lite, ma nella notte Oriana, confidandosi con Luca Onestini, ha ammesso di aver frainteso le parole di Daniele. Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà nelle prossime ore tra i due Vipponi, e di certo potrebbero non mancare colpi di scena. Nelle ultime ore nel mentre è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Proprio Dal Moro ha infatti scritto un messaggio sui vetri della sauna, che ha incuriosito l’influencer. Dopo che l’ex tronista si è allontanato così, Oriana Marzoli con l’aiuto di Luca Onestini ha tentato di decifrare la scritta di Daniele, senza però riuscire a capire granché.

Oriana e Luca cercano di leggere le scritte in sauna lasciate da Daniele 💀 #Oriele “chi cazzo è Nico?” 💀 pic.twitter.com/9xqDrFH6sq — Kate (@TheKateryn) March 3, 2023

Ma come proseguiranno dunque le cose tra Oriana e Daniele? I due riusciranno a trovare un punto di incontro e a chiarire le incomprensioni o la loro frequentazione sarà giunta al capolinea? Non resta che attendere per scoprirlo.