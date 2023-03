NEWS

GF Vip 7

La lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Non c’è pace tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In questi giorni la venezuelana ha confidato di sentire il ragazzo particolarmente distante. Secondo il suo pensiero le rivolgerebbe poche attenzioni e il tempo trascorso insieme è davvero minimo.

Oriana Marzoli è certa di avere una buona influenza su Daniele Dal Moro, che ora sembra essere riuscito a integrare meglio con il resto del gruppo. Ma non apprezza quando lui dice: “Non siamo una coppia”. Dal canto suo Oriana vorrebbe trascorrere anche il compleanno serenamente nei prossimi giorni e non vuole avere accanto un uomo che non è in grado di darle ciò che merita.

Perplessa questa mattina Oriana Marzoli ha cercato un confronto pacifico con Daniele Dal Moro. “Non vedo le cose naturali tra noi. Quando non ti fidavi di me ti lasciavi andare di più”, ha sottolineato Oriana. Dalla sua Daniele ha domandato se tutto nasce da un suo malessere momentaneo: “Ieri quando eravamo a letto insieme sembrava andasse tutto bene”. Lei ha spiegato, invece, che si tratta di tante cose insieme che, sommate tra loro, la portano ad avere questi pensieri.

“È da due settimane che lo dico. Lo percepisco. Se non mi piace questo atteggiamento. Siamo due settimane che non siamo vicini. Questa cosa non mi fa stare bene. Io quando conosco una persona devo starci insieme e condividere dei momenti. Se tu lo pensi, io ti dico che non è così. Ieri ti sei avvicinato al pomeriggio ed è stato carino. Per me non è abbastanza, per come sono fatta io. Ho bisogno di attenzioni e sentirmi desiderata”, ha detto ferma Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro è parso in totale disaccordo con il punto di vista dell’influencer: “Io la penso diversamente e non puoi pretendere che tutti dicono quello che vuoi. Faccio quello che mi sento di fare. Ci sono delle cose di te che non mi piacciono e le fai, ma le accetto, a differenza tua“.

Un faccia a faccia che, inizialmente, si è svolto in toni distesi, anche se non sono mancate frecciatine. (La clip la trovate cliccando QUI)

Con il trascorrere del tempo, però, qualcosa è andato storto e i due hanno così battibeccato animatamente. Quando Oriana Marzoli è andata a parlare di questo persino con Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro ha totalmente perso la pazienza. Antonella ha tentato di intervenire per dire la sua, ma con scarsi risultati. Daniele le ha chiaramente detto di farsi i fatti suoi. (Il video è disponibile cliccando QUI).

Il confronto tra Oriana Marzoli e l’imprenditore si è concluso con un nulla di fatto. Almeno per ora!