Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

Il gesto di Oriana Marzoli allarma il web

In questi ultimi giorni si sta a lungo discutendo di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Sul web infatti le malelingue hanno parlato di presunta crisi tra la coppia, che tuttavia non è mai stata confermata. L’ex tronista nel mentre, dopo aver litigato con alcuni follower, è stato momentaneamente bannato da Twitter, e in molti attendono il suo ritorno sul noto social. Solo ieri intanto gli Oriele si sono mostrati insieme, tuttavia poco fa è accaduto qualcosa che ha allarmato nuovamente i sostenitori della coppia.

La Marzoli infatti ha postato una foto in cui la si vede in stazione con delle valige, facendo intendere di essere in partenza per una meta sconosciuta. A far preoccupare i fan però è stato un altro gesto dell’influencer. Oriana ha smesso di seguire Daniele su Instagram e in breve la notizia ha fatto il giro dei social. A quel punto i più hanno iniziato a ipotizzare che si trattasse di uno scherzo, e c’è anche chi ha insinuato che ci fosse lo zampino de Le Iene. Al momento tuttavia non è chiaro cosa stia accadendo tra gli Oriele, ma di certo a breve ne sapremo di più.

Poche ore fa intanto a parlare della presunta crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è stata Micol Incorvaia. L’ex Vippona, nel corso di un’intervista, ha così smentito i gossip, affermando: “Abbiamo fatto un weekend con loro a Gardaland. […] Sì, li vediamo cotti a puntino. Oriana e Daniele hanno due personalità ben definite. C’è il momento in cui si beccano un attimo, ma il loro legame prevale su ogni cosa. Sono stupendi insieme. Ma quale crisi? Non è vero, purtroppo ne tirano furi sempre una. Se non fai una Storia sei subito single”.

Ma cosa starà accadendo dunque tra Oriana e Daniele? Non resta che attendere per scoprirlo.