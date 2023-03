NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2023

GF Vip 7

Il dolce gesto di Oriana Marzoli

Poche ore fa è arrivata l’inaspettata notizia della squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip 7. L’ex tronista a causa di “atteggiamenti irruenti e irrispettosi” ha così dovuto lasciare la casa, senza salutare nessuno dei suoi compagni. Nemmeno Oriana Marzoli ha avuto la possibilità di rivedere Daniele per l’ultima volta, nonostante abbia chiesto agli autori di poter incontrarlo. In queste ore così l’influencer è apparsa giù di morale, e ha così scritto una lettera a Dal Moro, che fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del web. Ma non solo. Mentre chiacchierava con Micol Incorvaia e con Giaele De Donà, Oriana ha ammesso di aver tenuto alcuni vestiti e una cintura di Daniele, come ricordo. A un tratto però, divertita, la Marzoli ha affermato:

“Forse si arrabbia. Ma non se le metteva mai queste cose”.

Oriana che si tiene i vestiti e la cintura di Daniele vi prego ❤‍🩹😭 #oriele pic.twitter.com/B5KcVhc6I1 — sisonokevin (@_soleilandia_) March 17, 2023

Il dolce gesto di Oriana Marzoli non è naturalmente passato inosservato, in particolare tra i fan degli Oriele, che da mesi stanno supportando e sostenendo questa coppia. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa ha fatto preoccupare i sostenitori più accaniti dei due Vipponi. Dopo la squalifica infatti Daniele Dal Moro ha fatto ritorno sui social e ha così iniziato a seguire diversi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. I più attenti però hanno notato che l’ex tronista non ha messo il follow al profilo di Oriana, e in molti si sono chiesti il perché.

Ma non solo. I fan degli Oriele si domandano anche cosa potrebbe accadere tra Dal Moro e la Marzoli una volta che il reality show sarà giunto al termine. I due avranno modo di proseguire la loro conoscenza o invece decideranno di rimanere solo amici? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7, e non solo.