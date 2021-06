Il racconto di Orietta Berti

È senza dubbio un periodo d’oro questo per Orietta Berti, una delle voci più amate e note della musica italiana. Solo lo scorso marzo l’artista ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, e proprio sul palco dell’Ariston ha presentato la bellissima “Quando Ti Sei Innamorato”, che fin da subito ha conquistato il pubblico. La Berti si è così classificata al nono posto, ottenendo un ottimo successo. Contemporaneamente Orietta ha anche pubblicato il suo nuovo album di inediti, La Mia Vita È Un Film. Ma non solo. Soltanto qualche giorno fa infatti la cantante è tornata sulle scene musicali col singolo Mille, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, e il brano promette già di diventare una vera e propria hit estiva.

Nel mentre nella giornata odierna Orietta Berti è stata ospite a Domenica In, e nel corso della chiacchierata con Mara Venier ha raccontato un episodio inedito che non è passato inosservato sui social. L’artista ha infatti svelato che in passato amava ascoltare musica a tutto volume in piena notte, mentre faceva le faccende di casa. Naturalmente però ben presto è arrivata la reazione dei vicini, che hanno gentilmente chiesto alla Berti di abbassare il volume! Queste le dichiarazioni di Orietta, che hanno fatto divertire il web:

“A me piaceva sentire la musica alta mentre facevo le faccende, ma non me ne accorgevo che erano già le tre di notte. Allora arrivavano le telefonate dei vicini che mi dicevano ‘basta, abbassi la musica che noi dobbiamo dormire, domani dobbiamo andare a lavorare'”.

Mi piaceva sentire la musica alta ma non mi accorgevo che erano le 3 di notte. R E G I N A #domenicain pic.twitter.com/Bsjr4RaaFb — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 20, 2021

Naturalmente le parole di Orietta Berti non sono passate inosservate sul web, e sui social gli utenti si sono divertiti nel commentare l’accaduto.

