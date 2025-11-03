La regina della musica a 91 anni molla le “canne” e scopre i sonniferi magici: “Ora la notte è un film pazzesco!” E la nuova mania? Regalare bare colorate agli amici ricchi!

Ornella Vanoni non si smentisce mai. A 91 primavere, la signora della canzone continua a essere la più irriverente e onesta del panorama italiano. Ospite fissa (e imprevedibile!) di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha aperto il suo cuore e ha regalato al pubblico del NOVE perle di saggezza e aneddoti esilaranti.

Basta canne, viva i sogni a colori!

L’artista, che candidamente aveva rivelato in passato di farsi una canna “da cinquant’anni, prima di dormire”, ha dato un taglio netto. “Ho smesso con le canne, un casino, c’ho l’acqua nei polmoni,” ha confessato con la sua solita schiettezza. Ma l’addio al relax “verde” ha aperto un nuovo, fantastico capitolo: quello dei sonniferi.

Ebbene sì, per dormire ora usa quelli, ma l’effetto collaterale è da Oscar! “Non facendomi più le canne, che non fanno sognare, ora ho un’attività onirica pazzesca! I sonniferi mi fanno sognare!” ha rivelato entusiasta. E che sogni! La Vanoni ha raccontato di essersi svegliata urlando per colpa di un’avventura onirica in una giungla, tra omini che parlavano un perfetto italiano e l’ansia di aver perso la borsa. Roba da far impallidire Freud!

Il regalo shock che fa tendenza!

Ma la vera chicca, quella che ha fatto sbellicare il pubblico in studio, è stata la sua ultima trovata in fatto di regali. Se siete tra gli amici della Vanoni e “avete già tutto”, preparatevi al pacchetto sorpresa più originale che ci sia: una bara colorata! “Ci sono persone a cui non sai cosa regalare, perché hanno già tanto. Così ho trovato le bare colorate,” ha spiegato serafica. E la ciliegina sulla torta? Il doppio uso del macabro-chic: “Nell’attesa la usano come cassapanca, dove mettere le cose. È un regalo utilissimo!”

Insomma, Ornella Vanoni ci ha insegnato che a 91 anni si può smettere con i vecchi vizi, sognare mondi pazzeschi grazie a un sonnifero e, soprattutto, mandare a quel paese il buon costume regalando un pizzico di ironia… una vera icona!

A cura di Alba Cosentino

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X